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Новак назвал проект газового хаба серьёзным и перспективным

13 октября 2023, 14:07
Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.

«Проект состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе. <…> Там должна быть своя электронная биржа, электронная торговля, которая формирует ценовые котировки. Этот проект сейчас на стадии обсуждения. Подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партнёрам, они её сейчас её рассматривают», — пояснил в беседе с RT Новак.

Ранее Александр Новак заявлял, что европейца в настоящее с удовольствием покупают российский сжиженный природный газ (СПГ).

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#газ
#нефть
#турция
#россия
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Воробьёв открыл в Волоколамске крупнейший вьетнамский животноводческий комплекс
13 октября 2023, 15:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл первую очередь животноводческого комплекса «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» под Волоколамском. Это крупнейший в Подмосковье инвестиционный проект по молочному животноводству.
Соглашение о строительстве комплекса правительство Московской области и концерн TH-True Milk подписали в ходе поездки подмосковной делегации во Вьетнам в 2015 году. 
«Мы реализуем уже более 200 проектов по импортозамещению. Сегодня мы открыли комплекс на 3 тыс голов. Вчера мы были на молочной ферме в Ступине, а сегодня – у наших вьетнамских друзей. Приятно, что никто не отказался от своих планов, собирают очень мощные команды современных молодых инженеров, селекционеров – всех, кто разбирается в технологиях сельского хозяйства, молочного животноводства», – сказал губернатор. 
Он уверен в перспективах бизнеса, который Вьетнам реализует в Подмосковье. 
«Было много скептиков, когда мы приехали в Хошимин и в Ханой. С трудом представляли, как можно за 8 тыс км принять решение о таких масштабных инвестициях. Но, похоже, всё идет по плану. Хочу пожелать, чтобы компания была прибыльной. А мы со своей стороны будем максимально направлять все государственные и региональные программы на поддержку подобных современных предприятий», – отметил Воробьёв
Животноводческий комплекс – первый проект в сфере сельского хозяйства, реализуемый компанией из Республики Вьетнам TH Group. После его завершения объем производства молока на предприятии достигнет 65,7 тыс тонн в год. Это более 9% от его общего производства в Подмосковье.
«TH Group пришла в Россию в период эмбарго, став ярким примером иностранных инвестиций Вьетнама в Россию в аграрном секторе. Торжественное открытие первой очереди фермы в Волоколамске – это результат труда и преодоления многих трудностей. Невозможно не отметить особое внимание и поддержку со стороны правительства Московской области, особенно со стороны губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», – сказал гендиректор ООО «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» Нго Минь Хай.
Общий объем инвестиций в проект – 6,8 млрд. рублей. Комплекс рассчитан на 6 тыс коров. Там будут работать около 300 сотрудников из Подмосковья.  
«Хочется сказать слова благодарности правительству России, руководству Московской области и всем ответственным органам России, которые помогают Вьетнаму и компании TH Group реализовать этот важный для нас проект», – сказал министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен
Молочная ферма на территории Подмосковья работает с 2018 года. Валовое производство составляет 15,3 тыс тонн. Предприятию оказали комплексную поддержке в реализации инвестпроекта – предоставили землю без торгов, помогли получить разрешительную документацию, а также кредит по ставке 4% на 6 млрд рублей. 

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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#молоко
#ферма
#экономика
#инвестиции
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Стало известно, в каких валютах Россия торгует нефтью
Новак: РФ торгует нефтью в большей степени в рублях и юанях
13 октября 2023, 14:33

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в настоящее время Россия торгует нефтью в большей степени в рублях, юанях, а также дирхамах и рупиях.
Он отметил, что торговля осуществляется в тех валютах, которые прописаны в коммерческих контрактах, условия которых могут быть абсолютно разными.

«Могу лишь сказать в среднем, что мы в большей степени сейчас перешли на торговлю в рублях, в китайских юанях, там, в дирхамах, в рупиях и так далее. Но это в каждом контракте по-своему определяется», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Arabic Новак.

При этом, по его словам, расчёты в долларах и евро сейчас намного ниже по количеству.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.

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#торговля
#россия
#нефть
#валюта
#экономика
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Инвестор Сидоров заявил о возможном росте котировок нефти
13 октября 2023, 14:24

Фото: istockphoto.com/Evgenii Mitroshin

Частный инвестор Фёдор Сидоров заявил, что на рынке нефти возможен рост котировок при обострении ситуации на Ближнем Востоке.
«За неделю мы можем увидеть прирост Brent в размере 2,3%, а WTI — порядка 0,9%. Если ситуация в секторе Газа будет усугубляться, это может привести к более значительному росту котировок, поскольку возникнет вероятность частичной блокировки Ормузского пролива и компании будут закладывать этот риск», — пояснил в беседе с RT Сидоров.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.

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#нефть
#цена
#экономика
#прогноз
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Новак заявил об охотных покупках европейцев российского СПГ
13 октября 2023, 13:46

Фото: istockphoto.com/NiseriN

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейца в настоящее с удовольствием покупают российский сжиженный природный газ (СПГ).
«На сегодняшний день, они с удовольствием покупают наш российский СПГ. Наряду с другим СПГ, который приходит туда, в том числе и катарским, и американским. Посмотрим, как будут развиваться там спрос и предложение», — сказал в беседе с RT Новак.

По его словам, развитие спроса и предложения будет зависеть, в том числе, и от потребностей Европы, и от политики, проводимой ею.

До этого сообщалось, что цены на газ на торговых площадках Евросоюза выросли, но в Европе до сих пор стоит вполне летняя погода, а подземные хранилища заполнены под завязку. Как передают argumenti.ru слова замгенерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Александра Гривача, причинами роста стоимости газа в регионе можно считать, в том числе, обострение арабо-израильского конфликта, а также остановку работы газопровода в Балтийском море между Финляндией и Эстонией.

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#газ
#цены
#европа
#россия
#экономика
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Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС
Путин: Россия не радуется и не зубоскалит из-за экономической рецессии в Европе
13 октября 2023, 12:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не радуется и не зубоскалит рецессии, которая происходит в Европе, а констатирует факт. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Глава российского государства отметил, что по Содружеству в экономиках государств – участников СНГ по большинству показателей наблюдается прирост в размере 2,2%. Говоря о промышленном производстве, Путин заявил об увеличении в 2,7%.

Российский лидер поделился, что в Европейском союзе в этом году будет небольшой рост, порядка 0,5%. При этом основные промышленно-развитые экономики ЕС ушли в минус, констатировал президент.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии. Медведев написал, что по итогам 2023 года российская экономика вырастет на 2,8%, в то время как немецкое правительство спрогнозировало спад экономики государства на 0,4 процента.

Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ. 

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#рф
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В Щёлкове постоят производственно-складной комплекс
13 октября 2023, 12:28

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На территории индустриального парка «iЩелково» в городском округе Щелково построят новый резидентский производственно-складной комплекс. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Проект будет сопровождаться центром содействия строительству при правительстве Московской области. В настоящий момент предварительный объём инвестиций составляет 35 миллионов рублей.


Кроме этого, индустриальный парк является возможностью для собственников бизнеса получить специальные условия аренды и помощь в коммуникации с государственными структурами.

Комплекс будет состоять из здания, площадью 3 тысячи квадратных метров и прилегающей парковочной зоной для сотрудников и клиентов фирмы. В  строении планируется разместить само производство и склады для хранения продукции.

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#подмосковье
#индустриальный завод
#производство
#комплекс
#проект
#московская область
#щёлково
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Экономист: проблемы с рублём должны были решиться на уровне «пацанского разговора»
Экономист Надоршин объяснил, почему Путин обязал продавать валютную выручку
13 октября 2023, 11:20

Фото: IStock/SSV-Photo

Президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает отдельных российских экспортёров продавать часть своей валютной выручки. После этого сообщения российский рубль начал резко укрепляться. По состоянию на 13 октября, курс доллара на Мосбирже составил 97,43 рубля, евро – 102,93 рубля. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал в эфире «Радио 1», зачем президент подписал указ, и на что повлияют изменения.
О продаже валютной выручки руководство страны договаривалось с экспортёрами ещё летом этого года, но неформально. Так, отметил специалист, указ президента не должен был привести к серьёзным изменениям, однако результат указывает на возможный сбой системы ручного управления. 
«У нас как минимум сбой системы ручного управления, то есть то, что должно было решиться на уровне “пацанского разговора” и привести к стабилизации валютного рынка, к нему не привело. Похоже, правительство заподозрило крупных экспортёров в том, что они не до конца честны с властями и действительно продают не всё. Иначе смысла в этом указе не было бы», — сказал Евгений Надоршин. 
По мнению экономиста, изменения отразятся выручке от экспорта, компаниям будет некомфортно работать в новых условия. Впоследствии это может отразиться и на курсе рубля. 
«Какое-то дополнительное давление на рубль в сторону укрепления это оказать всё-таки должно. За указом президента у нас должно следовать решение правительства в течение суток, но, видимо, сутки ещё не истекли, решения ещё нет, а всё укрепление, которое мы видели, — это, видимо, спекулянты развернули свои позиции», — добавил Надоршин. 
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#рубль
#изменения
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#правительство
#экспорт
#указ
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Новак заявил о дефиците газа в Европе
12 октября 2023, 22:08

Фото: kremlin.ru

В настоящий момент на европейском рынке наблюдается дефицит газа, предприятиям приходится переплачивать за него, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью для «Россия 24».
«В Европе дефицит газа, это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ (сжиженного природного газа), и в результате замедляются темпы экономического роста», - отметил Новак.

По его словам, многие европейские предприятия сейчас стараются перенести производства в другие страны. 

Вице-премьер также отметил, что подобная ситуация ведет к серьезной трансформации, которую позже ощутят на себе как европейские владельцы предприятий, так и жители региона. 

В то же время, по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти в сентябре составили $18,8 млрд. Это является самым высоким уровнем с июля 2022 года и на 1,8 $ млрд превышает показатель августа нынешнего года.

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#газ
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#дефицит
#снижение
#предприятия
#европа
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Шесть подмосковных сортов картофеля вошли в топ-10 в России
12 октября 2023, 22:06

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные сорта картофеля признаны одними из лучшими в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона со ссылкой на оценку профессиональных дегустаторов.
На презентации новых разработок картофельной селекции для реализации в торговых сетях экспертами выступили представители ведущей компании по изготовлению картофеля фри в России ООО «Ви Фрай» и шеф-повара известных ресторанов. Также российскую картошку оценивали представители торговых сетей «Магнит» и X5 Group.  

Среди новых сортов картофеля отечественной селекции было представлено более 50 со всей России. Шесть из 10 сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье. 
 
Второе место в списке лучших занял сорт «Калинка» от ООО «Дока – генные технологии». На третьем и четвертом местах – сорта «Михайловский» и «Феникс», созданные на подмосковном предприятии АО «Озёры». Эти сорта проходят государственные испытания и в конце 2023 года будут включены в государственный реестр селекционных достижений.
 
Также в топ-10 вошли три сорта картофеля, полученных в ФИЦ имени А. Г. Лорха. Пятое место присудили сорту для диетического питания «Северное сияние» с фиолетовой мякотью клубней, повышенным содержанием антоцианов, белка, каротиноидов и пониженным содержанием крахмала. 
 
Шестое и восьмое места – у столовых сортов картофеля «Краса Мещеры» и «Спринтер».
 
В ведомстве напомнили, что ведётся большая работа над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Уже сейчас наши фермеры могут использовать сорта, полностью адаптированные к климатическим условиям региона. Это должно снизить импортозависимость от иностранного семенного материала. 

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#минсельхозпрод мо
#экономика
#картофель
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
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