Новак назвал проект газового хаба серьёзным и перспективным

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия отправила турецким партнёрам дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, и отметил, что это проект является очень серьёзным и перспективным.
«Проект состоит в том, чтобы создать в Турции электронную площадку по торговле газом, которая бы формировала цены, исходя из спроса и предложения в этом регионе. <…> Там должна быть своя электронная биржа, электронная торговля, которая формирует ценовые котировки. Этот проект сейчас на стадии обсуждения. Подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партнёрам, они её сейчас её рассматривают», — пояснил в беседе с RT Новак.
Ранее Александр Новак заявлял, что европейца в настоящее с удовольствием покупают российский сжиженный природный газ (СПГ).
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