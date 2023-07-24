Новак поддержал идею Минэнерго ограничить количество экспортёров бензина

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Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание касательно ситуации на рынке нефтепродуктов, поддержав предложение Минэнерго по ограничению числа экспортеров бензина. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Кабмин.
«По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина», — цитирует издание текст заявления.
В Минэнерго России в понедельник, 24 июня, заявила, что ограничение числа экспортёров бензина является доступной мерой пресечения схем серого экспорта топлива.
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