Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на АЗС в России

Фото: сайт Кремля
Российский вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также обозначил необходимость привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых, учитывая транспортные расходы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Отмечается, что цены на топливо должны снизиться в ближайшее время. При этом объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения внутри страны. Кроме того, Новак поручил обеспечить в южных регионах России баланс спроса и предложения, так как ранее от местных аграриев поступали жалобы на дефицит бензина.
Отмечается, что снижение цен на топливо в рознице должно произойти в ближайшее время. При этом до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке объем биржевой реализации топлива не должен снижаться. Также Новак поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах России, где местные аграрии жаловались на дефицит бензина.
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Отмечается, что снижение цен на топливо в рознице должно произойти в ближайшее время. При этом до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке объем биржевой реализации топлива не должен снижаться. Также Новак поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах России, где местные аграрии жаловались на дефицит бензина.
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Диана Аванесян