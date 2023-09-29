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Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на АЗС в России

29 сентября 2023, 00:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российский вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также обозначил необходимость привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых, учитывая транспортные расходы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Отмечается, что цены на топливо должны снизиться в ближайшее время. При этом объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения внутри страны. Кроме того, Новак поручил обеспечить в южных регионах России баланс спроса и предложения, так как ранее от местных аграриев поступали жалобы на дефицит бензина.

Отмечается, что снижение цен на топливо в рознице должно произойти в ближайшее время. При этом до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке объем биржевой реализации топлива не должен снижаться. Также Новак поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах России, где местные аграрии жаловались на дефицит бензина.

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#рф
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Почти половина из 30 лучших городов России для бизнеса находится в Подмосковье
28 сентября 2023, 19:41

Фото: Фотобанк МО

Подмосковье за 10 лет превратилось в лучший в России регион для предпринимательства. Это следует из рейтинга 30 лучших городов для бизнеса, который в шестой раз представил Forbes. Список опубликован после длительного перерыва. В последний раз он выходил в 2013 году.
Самым подходящим городом для ведения бизнеса стала Москва, на третьем месте – Санкт-Петербург. На втором оказался подмосковный Красногорск. Помимо него, в первую десятку лучших городов для предпринимательства вошло ещё пять городов Подмосковья. Это Химки, Видное, Люберцы, Мытищи и Королёв. Из 30 городов 13 – подмосковные. Их даже пришлось выделить в отдельный кластер. 
 
Рейтинг составляли по таким показателям, как кадры, инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес, демография и жильё, доходы и качество жизни. 
 
10 лет назад лучшим российским городом для ведения бизнеса был признан Калининград.

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#предприниматели
#рейтинг
#экономика
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Экономист Беляев рассказал, как россиянам повысить свои доходы
28 сентября 2023, 18:00

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, как сегодня россияне могут повысить свой уровень достатка. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Уровень зарплат поднимается одним способом — надо выбрать ту профессию, которая вам по душе, получить соответствующее образование, овладеть этой профессией, и совершенствоваться на работе. Ничего тут нового нет», — приводит слова Беляева Общественная служба новостей.

По мнению экономиста, такой метод подходит не всем, так как большинство людей хочет сразу получить желаемый доход. Говоря об открытии собственного бизнеса, Беляев отметил, что только  4-6% людей приспособлены к тому, чтобы заниматься собственным бизнесом. 

Экономист посоветовал россиянам откладывать 10% от получаемых доходов. Он пояснил, что, если человек зарабатывает мало, то, безусловно, поначалу сделать это будет тяжело. Однако в таком случае следует заняться рациональным использованием собственных средств. Беляев заключил, что сформированную из 10% отчислений «подушку безопасности» в будущем можно вкладывать в инструменты, которые приносят доход.

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#образование
#кредиты
#человек
#россияне
#омбудсмен
#медведев
#служба
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Собянин заявил об экономической войне с странами Востока
28 сентября 2023, 16:23

Фото: istock / ipopba

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что восточные рынки, на которые российские производители стараются переориентироваться, оказались еще более жесткими, чем европейские. С таким заявлением московский глава выступил на Международном финансовом форуме, его слова передает «МК».

«Никто нам не хочет дарить технологии. Более того, открыто говорят: хотите получить технологии - покупайте продукт целиком», — посетовал Собянин .
По словам мэра восточные производители не хотя отдавать россиянам по адекватным ценам продукцию, а только по удвоенным. Он заявил, что с Россией уже ведется экономическая война и эффективного развития на Востоке Россия не получит. 

Глава Москвы также выразил уверенность, что Россия по итогу справится со всеми кризисами и благодаря им появятся новые возможности для развития.

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#россия
#сергей собянин
#война
#технологии
#производители
#мэр
#москва
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В России предложили чаще нанимать на работу осужденных
Бизнес-омбудсмен Титов предлагает нанимать осужденных на стройки и заводы
28 сентября 2023, 15:00

Фото: iStock/PeopleImages

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что осужденных на исправительные работы следует чаще привлекать к труду на предприятиях сельского хозяйства, машиностроительного комплекса и строительства. Об этом сообщает NEWS.ru.
Титов подчеркнул, что на сегодняшний день в этом заинтересованы многие сферы из-за нехватки рабочей силы.

«Сегодня не хватает работников в самых простых, самых неприхотливых — в смысле не требующих высшего образования — сферах производства. Это могут быть сельхозпредприятия, те же виноградники. Это может быть не только сбор урожая, но и в целом обработка посадок и другие виды работ. Это предприятия машиностроительного комплекса. Это касается, конечно, и строительной сферы», — приводит слова Титова NEWS.ru.

Бизнес-омбудсмен пояснил, что такая необходимость также обусловлена оттоком мигрантов из РФ.

Напомним, ранее Титов предложил президенту России Владимиру Путину отменить экзамен на знание русского языка для мигрантов. С таким предложением Титов выступил по причине того, что стране не хватает рабочих рук. 

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#бизнес
#образование
#предприятия
#обработка
#омбудсмен
#рф
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Глава НТС Баженов: Россия не была готова к экспорту топлива на восток
Глава НТС Баженов заявил, что дефицит топлива в России связан с экспортом
28 сентября 2023, 14:53

Фото: IStock/kckate16

Дефицит топлива в России возник из-за смены направлений по экспорту. Об этом «Радио 1» заявил президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов.
По словам эксперта, проблем с производством бензина в стране нет. Нехватка топлива возникла из-за того, что железнодорожной инфраструктуре пришлось подстраиваться под новые реалии.
«Наша железнодорожная инфраструктура была не готова к тому, что потоки перераспределятся. Если раньше основные потоки шли в европейском направлении, то сейчас это южное и восточное направление. Так, если раньше топливо, купленное на бирже, шло в течение двух недель или месяца, то теперь это на это уходит два месяца», — сказал Баженов.
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#топливо
#цены
#бензин
#дефицит
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Эксперт: Цены на бензин не снизились из-за временного лага
«Независимый топливный союз» оценил эффект от ограничений на экспорт бензина
28 сентября 2023, 13:58

Фото: IStock/bizoo_n

Неделю назад 21 сентября, в России ограничили экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Это привело к резкому росту цен в Евросоюзе. В России удалось сбить стоимость топлива, но ненадолго: сегодня на бирже снова наблюдается рост, отметил президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов.
В беседе с «Радио 1» эксперт рассказал, что в основном ограничение выполнило свою роль, а сегодняшний рост можно объяснить тем участники рынка закупают топливо впрок по низкой цене, ожидая новых решений по вопросу и нового скачка цен. При этом, в регионах и на заправках цена осталась такой же. По словам Баженова, для выравнивания стоимости нужно время.
«Биржевая цена сегодня – это цена на нефтебазах в регионах через месяц. То есть происходит временной лаг: сегодня снижаются биржевые индикаторы, и только через какое-то время эти цены уже будут в регионах. Сейчас регионы торгуют тем топливом, которое было закуплено по высокой цене. При этом, запрет на экспорт не был призван снизить розничные цены, потому что розничная цена у нас и так сильно не росла, за исключением независимых сетей, которые были вынуждены ставить цены выше, чем у нефтяных компаний на три-пять рублей. Это происходило в силу того, что нет возможности перераспределять центры прибыли и работать в убыток в розничном сегменте и получать доход в оптовом», — сказал Баженов.
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#ограничение
#топливо
#экспорт
#цена
#запрет
#регионы
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Серебряные Пруды вошли в тройку лидеров по сбору зерновых культур
28 сентября 2023, 13:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Городской округ Серебряные Пруды стал одним из лидеров по сбору зернового урожая. Более 27 тысяч гектаров площади зерновых и зернобобовых культур собрали в этом году. Об этом сообщила администрация городского округа Серебряные Пруды.
Средняя урожайность составила 39,8 центнера на гектар, а валовый сбор – более 120 тонн. В прошлом году показатель составлял 29 центнеров с гектара и 680 тысяч тонн зерновых и зернобобовых.

Кроме этого, в 2022 году в Подмосковье рекорд по сбору урожая превысил показатели за весь период СССР. В СССР по Московской области максимальные показатели сбора за год зерна и зернобобовых составляли 567 тысяч тонн за год.

Стоит отметить, в этом году сбор урожай на 6% больше показателей прошлого года и составит 720 тысяч тонн. Второй год подряд Московская область бьёт рекорды по сбору зерновых культур.

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#рекорд
#урожай
#серебряные пруды
#зерно
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Омбудсмен Медведев: россияне могут выплачивать кредиты, только набрав новые
28 сентября 2023, 12:09

Фото: IStock/mactrunk

Качество выдач в ипотеке ухудшается быстрее, чем в сегменте необеспеченных кредитов. Так, во втором квартале больше 70% ипотеки было выдано заёмщикам, которые тратят на кредиты больше половины дохода. Как рассказал «Радио 1» российский политический деятель, учёный-экономист, депутат Госдумы с первого по пятый созыв, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев, это показатель того, что в России уже сформировался кредитный пузырь.
По словам эксперта, банки продолжают выдавать ипотеки, в том числе льготные, потому что для них это гарантированные деньги. Однако россияне, чтобы выплатить старые ипотеки и займы, берут новые. Если банки отказывают, то они обращаются за помощью к родственникам. 
«Очень многие платят по кредитам и ипотекам, набирая новые долги. А если кредитная история уже испорчена от того, что ни за что-то неаккуратно платили или уже большая нагрузка, то набирают кредиты через родственников и какое-то время держатся. И это тревожно», — сказал Медведев.
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#деньги
#банки
#кредиты
#долги
#россияне
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Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла максимальных 48,03 %
Доля доллара в расчетах через SWIFT в августе достигла максимальных 48,03 %
28 сентября 2023, 03:49

Фото: iStock/Dian_S_Cahya

Согласно данным SWIFT, в августе 2023 года доля доллара в международных расчетах по сравнению с июлем выросла более чем на 1,5% и составила 48,03%. Так, она достигла максимального значения за последние пять лет, пишет ТАСС.
Кроме того, в августе текущего года доля евро снизилась до 23,2%, побив рекордно низкое значение за всё время составления подобных отчётов.

Отмечается, что третье место в рейтинге наиболее используемых валют для международных расчетов занял британский фунт, однако его доля тоже уменьшилась и составила 7,14%.

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