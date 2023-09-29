Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний

Фото: сайт Кремля
Вице-премьер Александр Новак провел неожиданное совещание с представителями нефтяных компаний, касающееся внутреннего рынка нефтепродуктов. Эта информация была опубликована на официальном сайте правительства.
Ранее Александр Новак представил президенту Владимиру Путину информацию о предпринятых мерах для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива и вынес новые предложения по решению этой проблемы.
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