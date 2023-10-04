Новак: Российские компании не соблюдают потолок цен на нефть

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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что компании из России продают нефть по рыночной цене, не соблюдая полоток цен. Об этом пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился. Наша продукция реализуется по рыночным ценам, выше потолка», — цитирует агентство слова собеседника.
Новак отметил, что российские компании строго придерживаются указа не продавать нефть по потолку цен.
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Диана Аванесян