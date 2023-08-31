Новак: Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки

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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти России на внешние рынки. Об этом Новак сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края.
Новак подчеркнул, что новые параметры будут оглашены на следующей неделе.
Ранее вице-премьер сообщил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь. По его словам, ведется совместная работа с иностранными коллегами.
Напомним, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» закачал в российские подземные хранилища газа 88% от целевого значения. По словам Миллера, закачка активного газа и потенциальная суточная производительность достигнут к зиме рекордных объемов.
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Ранее вице-премьер сообщил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь. По его словам, ведется совместная работа с иностранными коллегами.
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Екатерина Коршунова