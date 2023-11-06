Новак: Россия продолжит добровольное сокращение поставок нефти

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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия до конца 2023 года до конца 2023 года продолжит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей ежесуточно. Об этом пишет ТАСС.
Такая мера является дополнительной к добровольному сокращению добычи на 500 тысяч б/с, о котором российская сторона сообщила в апреле 2023 года. Сокращение будет действовать до конца 2024 года.
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