Новак: В России снизились биржевые цены на топливо после запрета на экспорт

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«Биржевые цены на топливо в РФ снизились благодаря временному запрету экспорта, сейчас на бирже наблюдается коррекция цен», - прокомментировал ситуацию Новак.
Запрет экспорта бензинов и дизтоплива привел к снижению цен на 20% и 16%, отметил зампред.
Напомним, недавно стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась. Так, по итогам торгов топливо АИ-95 потеряло 5,06% в цене и составило 69 272 рублей за тонну. Бензин АИ-92 упал в цене на 6% и сейчас стоит 66083 рублей за тонну.
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