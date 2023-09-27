Новак: В России снизились биржевые цены на топливо после запрета на экспорт

Компания ООО «ЮНА ИНЖИНИРИНГ» стала резидентом особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Исток», расположенной в городском округе Фрязино. Компания запустит производство улучшенных аналогов монолитных интегральных схем СВЧ и СВЧ-продукцию, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.

Объём инвестиций компании в запуск нового предприятия – 15,2 млн рублей. На производстве намерены создать 24 рабочих места.



Монолитные интегральные схемы используются в составе модулей СВЧ, СВЧ-приборов, СВЧ-устройств и радиоэлектронной аппаратуры. Эти решения применяются в системах связи – например, сотовой и спутниковой, а также в радиолокационных системах.



Всего в Московской области работают пять особых экономических зон, резидентами которых являются более 200 компаний.

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