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Новак заявил о дефиците газа в Европе

12 октября 2023, 22:08
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В настоящий момент на европейском рынке наблюдается дефицит газа, предприятиям приходится переплачивать за него, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью для «Россия 24».
«В Европе дефицит газа, это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ (сжиженного природного газа), и в результате замедляются темпы экономического роста», - отметил Новак.

По его словам, многие европейские предприятия сейчас стараются перенести производства в другие страны.


Вице-премьер также отметил, что подобная ситуация ведет к серьезной трансформации, которую позже ощутят на себе как европейские владельцы предприятий, так и жители региона.

В то же время, по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти в сентябре составили $18,8 млрд. Это является самым высоким уровнем с июля 2022 года и на 1,8 $ млрд превышает показатель августа нынешнего года.

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#предприятия
#европа
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Шесть подмосковных сортов картофеля вошли в топ-10 в России
12 октября 2023, 22:06

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные сорта картофеля признаны одними из лучшими в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона со ссылкой на оценку профессиональных дегустаторов.
На презентации новых разработок картофельной селекции для реализации в торговых сетях экспертами выступили представители ведущей компании по изготовлению картофеля фри в России ООО «Ви Фрай» и шеф-повара известных ресторанов. Также российскую картошку оценивали представители торговых сетей «Магнит» и X5 Group.  

Среди новых сортов картофеля отечественной селекции было представлено более 50 со всей России. Шесть из 10 сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье. 
 
Второе место в списке лучших занял сорт «Калинка» от ООО «Дока – генные технологии». На третьем и четвертом местах – сорта «Михайловский» и «Феникс», созданные на подмосковном предприятии АО «Озёры». Эти сорта проходят государственные испытания и в конце 2023 года будут включены в государственный реестр селекционных достижений.
 
Также в топ-10 вошли три сорта картофеля, полученных в ФИЦ имени А. Г. Лорха. Пятое место присудили сорту для диетического питания «Северное сияние» с фиолетовой мякотью клубней, повышенным содержанием антоцианов, белка, каротиноидов и пониженным содержанием крахмала. 
 
Шестое и восьмое места – у столовых сортов картофеля «Краса Мещеры» и «Спринтер».
 
В ведомстве напомнили, что ведётся большая работа над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Уже сейчас наши фермеры могут использовать сорта, полностью адаптированные к климатическим условиям региона. Это должно снизить импортозависимость от иностранного семенного материала. 

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#минсельхозпрод мо
#экономика
#картофель
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье запустили импортозамещающий завод кормов для рыбы
12 октября 2023, 21:15

Фото: Минсельхозпрод МО

В Дмитровском городском округе запустили производство корма для рыболовных хозяйств по новой технологии, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Завод открыло ООО «Научно-производственный центр кормовых технологий».
«Это единственная компания в России, реализовавшая такую рецептуру для изготовления рыбного корма, как технология Фреш-Фиш. Суть технологии - в сохранении практически всех натуральных свойств сырья. Это улучшает усвоение кормовой базы и скорость роста рыбы, её иммунитет и здоровье, обеспечивает высокие вкусовые качества самой рыбы», – говорится в сообщении. 
В рецепты кормов входит до 20% натуральной эмульсии, приготовленной из свежезамороженной черноморской хамсы. Питательные свойства обеспечиваются за счёт натуральности белкового сырья и добавок. 
 
В планах компании – запуск линейки специальных профилактических кормов с эффективными пробиотиками для рыбоводства в составе гранул.  
 
Рыбные корма производят в Подмосковье под брендом AlphаFish® и поставляют в регионы России. География поставок постоянно расширяется. Сейчас это Карелия, Северо-Запад, Центральный федеральный округ, Северная Осетия-Алания, Поволжье и другие субъекты Федерации.
 
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Птицекомплекс из Подмосковья будет поставлять продукцию в Китай
#минсельхозпрод мо
#рыба
#экономика
#подмосковье
#московская область
#дмитровский городской округ
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Представители стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку
Главы минфинов и ЦБ стран G7: Россия должна вернуться к зерновой сделке
12 октября 2023, 21:13

Фото: iStock/Scharfsinn86

Главы министерств финансов и центробанков стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку. Соответствующий запрос содержится в их совместном заявлении, опубликованном на встрече в Марракеше.
Отмечается, что призыв вернуться к черноморской зерновой инициативе выдвигается представителями ведомств и банков стран G7 для того, чтобы улучшить поставки зерна на мировой рынок, а также урегулировать нестабильное положение цен на продовольствие.

Ранее, 9 октября глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что прекращение действия зерновой инициативы не оказывает влияние на продовольственную безопасность развивающихся стран мира. 

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#зерновая сделка
#россия
#продовольствие
#призыв
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В России планируется создание тяжёлого авиадвигателя к 2030 году
Мантуров: в России могут создать тяжёлый авиадвигатель к 2030 году
12 октября 2023, 20:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Тяжёлый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн планируется разработать в России к 2030 году. Об этом в ходе российского конгресса двигателестроителей сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он отметил, что сначала будет изготовлен его прототип. Он будет готов уже к марту следующего года. Именно после изготовления демонстрационной модели станет точно известно, сколько будет весить будущий полноценный авиадвигатель. 

Уточняется, что разработкой двигателей занимается «Объединённая двигателестроительная корпорация», входящая в госкорпорацию «Ростех». 

Мантуров отметил, что двигатели будет устанавливаться на военно-транспортные самолёты, а также на совместную разработку России и Китая – дальнемагистральный лайнер.

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#денис мантуров
#авиация
#ростех
#разработка
#россия
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Агрохаб «Селятино» с начала года экспортировал 1,6 млн тонн сельхозпродукции
12 октября 2023, 19:29

Фото: Минсельхозпрод МО

Крупнейший канал поставок подмосковной продукции агропрома на экспорт, Агрохаб «Селятино», с начала года экспортировал 1,6 млн тонн продукции. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Основной объем поставок подмосковной продукции отправляют в Китай. Агрохаб претендует на звание крупнейшего в стране российско-китайского сухого порта. С начала года через него на экспорт поставили 1,6 млн тонн продукции, из них более 1,1 млн тонн – по железной дороге, 420 тыс тонн – автотранспортом», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
 В частности, из Подмосковья экспортируют мясо крупного рогатого скота, кур, индейку и рыбу. Для сокращения сроков обработки продовольствия и оптимизации логистики в агрохабе впервые в России открыли фитосанитарную лабораторию. Она может проводить любые виды исследований, в том числе высокотехнологичные.
 
Для хранения продукции на территории хаба построены современные рефрижераторные склады. Отправляют грузы в специальных рефрижераторных поездах.
 
В министерстве добавили, что сегодня Московская область экспортирует товары в 70 стран.
 
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Подмосковный производитель чайной продукции расширил мощности в Серпухове

Воробьёв открыл животноводческий комплекс крупнейшего в Европе производителя сырого молока

В Шатуре прошёл форум по развитию бизнеса дальнего Подмосковья
#георгий филимонов
#минсельхоз
#экспорт
#китай
#сельское хозяйство
#апк
#экономика
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
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В России могут построить прямую трассу через Монголию и Китай
Путин поручил рассмотреть вопрос Центрально-Евразийского коридора
12 октября 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Центрально-Евразийского транспорта коридора.
Уточняется, что коридор должен пройти по России с заходом на Монголию и Западный Китай, чтобы осуществлять транзитные перевозки.

Правительство РФ должно до 15 февраля 2024 года предоставить ряд предложений по формированию и реализации этого проекта. 

Ответственным за рассмотрение вопроса назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что Россия и Иран в скором времени приступят к реализации совместных нефтегазовых проектов. В настоящее время переговоры между странами находятся на финальной стадии. 

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#владимир путин
#строительство
#дорога
#китай
#россия
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В Раменском построят тепличный комплекс для цветочного импортозамещения
12 октября 2023, 19:10

Фото: Мининвест МО

В Раменском городском округе начали строить тепличный комплекс для выращивания цветов по проекту импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Полная автоматизация комплекса сделает его независимым от погоды и позволит круглогодично выращивать тюльпаны, маттиолу, львиный зев, эустому и ранункулюс. В Подмосковье уже есть производители роз и хризантем. Поэтому инвестор решил растить цветы, которые везут в Россию из других стран. Их планируют выращивать из семян с использованием современных технологий.
 
Объём инвестиций в проект превысит 50 млн рублей. Строительство комплекса планируют завершить в IV квартале этого года, а уже к 8 марта вырастить около 350 тыс тюльпанов для цветочных салонов региона. На первом этапе планируется выращивать более 2 млн цветов в год. 
 
Проект в Раменском будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области. Сначала площадь теплицы составит 2 га, однако за несколько лет компания рассчитывает удвоить её. 
 
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Подмосковный производитель чайной продукции расширил мощности в Серпухове

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В Шатуре прошёл форум по развитию бизнеса дальнего Подмосковья
#мининвест мо
#раменский городской округ
#цветы
#импортозамещение
#экономика
#строительство
#московская область
#подмосковье
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Подмосковный производитель чайной продукции расширил мощности в Серпухове
12 октября 2023, 18:50

Фото: Мининвест МО

Расположенное в городском округе Серпухов производство чая расширило производственные мощности, закупив и запустив новое фасовочное оборудование. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Инвестиции в расширение производства компании «Универсальные пищевые технологии» составили 75 млн рублей. За счёт расширения на предприятии увеличили количество рабочих мест. 
 
После введения западных санкций компания оперативно перенастроила логистические цепочки – нашла новых поставщиков необходимых компонентов. В результате удалось не только сохранить объём выпуска продукции, но и развить производство.
 
«Универсальные пищевые технологии» производят чайную продукцию более 20 лет. На предприятии выполняется полный производственный цикл – от поставок сырья и расходных материалов до выпуска, хранения и организации логистики готовой продукции.

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Воробьёв открыл животноводческий комплекс крупнейшего в Европе производителя сырого молока

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#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#производство
#серпухов
#чай
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Воробьёв открыл животноводческий комплекс крупнейшего в Европе производителя сырого молока
12 октября 2023, 18:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл в городском округе Ступино животноводческий комплекс «Бортниково». ГК «ЭкоНива» презентовала проект главе региона на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.
Комплекс вошел в состав подразделения «Ступинская Нива», которое производит сырое молоко. Воробьёв осмотрел новые коровник и телятник, поговорил с работниками предприятия. 
«Мы приехали к основателю и владельцу ГК «ЭкоНива» Штефану Дюрру, потому что его бизнес-идеи успешно реализованы во многих регионах. Когда-то здесь был заброшенный совхоз. Но благодаря технологиям и команде Штефана, его самоотдаче мы сегодня имеем возможность открывать новое производство молока – большое, с перспективой расширения. Здесь одним из ключевых факторов является федеральная программа льготного кредитования», – отметил глава региона. 
Воробьёв рассказал, как встречался с молодыми сотрудниками, агрономами предприятия, занимающихся генетикой. Он надеется, что в комплексе будет работать больше молодёжи, в том числе благодаря программе сельхозипотеки. Молодые специалисты приезжают в Ступино семьями и планируют будущее, могут реализовывать профессиональные амбиции.
 
Производственная мощность нового животноводческого комплекса –34 тыс тонн сырого молока в год. Он рассчитан на 8 тыс 650 голов крупного рогатого скота. Там расположены четыре коровника, две площадки с индивидуальными домиками для телят, три – для молодняка. Есть склад, силосная площадка. Это будет самое крупное по объёму производство сырого молока в Подмосковье.
 
«Ввод в эксплуатацию ЖК «Бортниково» имеет большое значение для усиления присутствия ГК «ЭкоНива» в Московском регионе. Жители столицы, Подмосковья и других областей, а также наши партнёры теперь смогут приехать на ферму и лично проследить путь натурального молока от поля до прилавка. Для нас как лидера отрасли важно знакомить горожан с современным молочным производством», – сказал президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.
Финансовым партнёром проекта выступил Россельхозбанк. Инвестиции в «Бортниково» превысили 4 млрд рублей. 
         
«В 2023 году Россельхозбанк направил на поддержку молочной отрасли 55,8 млрд рублей. Это на 5,5% лучше результата за аналогичный период предыдущего года. Проект «Бортниково» внесёт ценный вклад в развитие производства молока в России и наполнение рынка свежим, натуральным продуктом», – сказал зампред правления банка Денис Константинов.
Воробьёв вместе с Дюрром и молодыми специалистами предприятия дал старт работе молочной карусели – оборудования, позволяющего одновременно доить 72 коровы.
 
Группа компаний «ЭкоНива» – крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Была основана предпринимателем Штефаном Дюрром в 1994 году. Под ее управлением – активы в 13 российских регионах. 

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#андрей воробьёв
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#коровы
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
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