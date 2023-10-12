Новак заявил о дефиците газа в Европе

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В настоящий момент на европейском рынке наблюдается дефицит газа, предприятиям приходится переплачивать за него, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью для «Россия 24».
«В Европе дефицит газа, это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ (сжиженного природного газа), и в результате замедляются темпы экономического роста», - отметил Новак.
По его словам, многие европейские предприятия сейчас стараются перенести производства в другие страны.
В то же время, по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти в сентябре составили $18,8 млрд. Это является самым высоким уровнем с июля 2022 года и на 1,8 $ млрд превышает показатель августа нынешнего года.
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Евгения Парфентьева