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Новак заявил об охотных покупках европейцев российского СПГ

13 октября 2023, 13:46
Фото: istockphoto.com/NiseriN

Фото: istockphoto.com/NiseriN

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейца в настоящее с удовольствием покупают российский сжиженный природный газ (СПГ).
«На сегодняшний день, они с удовольствием покупают наш российский СПГ. Наряду с другим СПГ, который приходит туда, в том числе и катарским, и американским. Посмотрим, как будут развиваться там спрос и предложение», — сказал в беседе с RT Новак.

По его словам, развитие спроса и предложения будет зависеть, в том числе, и от потребностей Европы, и от политики, проводимой ею.


До этого сообщалось, что цены на газ на торговых площадках Евросоюза выросли, но в Европе до сих пор стоит вполне летняя погода, а подземные хранилища заполнены под завязку. Как передают argumenti.ru слова замгенерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Александра Гривача, причинами роста стоимости газа в регионе можно считать, в том числе, обострение арабо-израильского конфликта, а также остановку работы газопровода в Балтийском море между Финляндией и Эстонией.

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#газ
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#россия
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Путин заявил, что Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС
Путин: Россия не радуется и не зубоскалит из-за экономической рецессии в Европе
13 октября 2023, 12:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не радуется и не зубоскалит рецессии, которая происходит в Европе, а констатирует факт. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Глава российского государства отметил, что по Содружеству в экономиках государств – участников СНГ по большинству показателей наблюдается прирост в размере 2,2%. Говоря о промышленном производстве, Путин заявил об увеличении в 2,7%.

Российский лидер поделился, что в Европейском союзе в этом году будет небольшой рост, порядка 0,5%. При этом основные промышленно-развитые экономики ЕС ушли в минус, констатировал президент.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поиронизировал над прогнозами экономических показателей Германии. Медведев написал, что по итогам 2023 года российская экономика вырастет на 2,8%, в то время как немецкое правительство спрогнозировало спад экономики государства на 0,4 процента.

Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ. 

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В Щёлкове постоят производственно-складной комплекс
13 октября 2023, 12:28

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На территории индустриального парка «iЩелково» в городском округе Щелково построят новый резидентский производственно-складной комплекс. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Проект будет сопровождаться центром содействия строительству при правительстве Московской области. В настоящий момент предварительный объём инвестиций составляет 35 миллионов рублей.


Кроме этого, индустриальный парк является возможностью для собственников бизнеса получить специальные условия аренды и помощь в коммуникации с государственными структурами.

Комплекс будет состоять из здания, площадью 3 тысячи квадратных метров и прилегающей парковочной зоной для сотрудников и клиентов фирмы. В  строении планируется разместить само производство и склады для хранения продукции.

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#комплекс
#проект
#московская область
#щёлково
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Экономист: проблемы с рублём должны были решиться на уровне «пацанского разговора»
Экономист Надоршин объяснил, почему Путин обязал продавать валютную выручку
13 октября 2023, 11:20

Фото: IStock/SSV-Photo

Президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает отдельных российских экспортёров продавать часть своей валютной выручки. После этого сообщения российский рубль начал резко укрепляться. По состоянию на 13 октября, курс доллара на Мосбирже составил 97,43 рубля, евро – 102,93 рубля. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал в эфире «Радио 1», зачем президент подписал указ, и на что повлияют изменения.
О продаже валютной выручки руководство страны договаривалось с экспортёрами ещё летом этого года, но неформально. Так, отметил специалист, указ президента не должен был привести к серьёзным изменениям, однако результат указывает на возможный сбой системы ручного управления. 
«У нас как минимум сбой системы ручного управления, то есть то, что должно было решиться на уровне “пацанского разговора” и привести к стабилизации валютного рынка, к нему не привело. Похоже, правительство заподозрило крупных экспортёров в том, что они не до конца честны с властями и действительно продают не всё. Иначе смысла в этом указе не было бы», — сказал Евгений Надоршин. 
По мнению экономиста, изменения отразятся выручке от экспорта, компаниям будет некомфортно работать в новых условия. Впоследствии это может отразиться и на курсе рубля. 
«Какое-то дополнительное давление на рубль в сторону укрепления это оказать всё-таки должно. За указом президента у нас должно следовать решение правительства в течение суток, но, видимо, сутки ещё не истекли, решения ещё нет, а всё укрепление, которое мы видели, — это, видимо, спекулянты развернули свои позиции», — добавил Надоршин. 
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#правительство
#экспорт
#указ
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Новак заявил о дефиците газа в Европе
12 октября 2023, 22:08

Фото: kremlin.ru

В настоящий момент на европейском рынке наблюдается дефицит газа, предприятиям приходится переплачивать за него, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью для «Россия 24».
«В Европе дефицит газа, это выражается в том, что очень большое снижение потребления произошло по результатам прошлого года. Предприятия переплачивают за газ со стороны поставщиков СПГ (сжиженного природного газа), и в результате замедляются темпы экономического роста», - отметил Новак.

По его словам, многие европейские предприятия сейчас стараются перенести производства в другие страны. 

Вице-премьер также отметил, что подобная ситуация ведет к серьезной трансформации, которую позже ощутят на себе как европейские владельцы предприятий, так и жители региона. 

В то же время, по подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти в сентябре составили $18,8 млрд. Это является самым высоким уровнем с июля 2022 года и на 1,8 $ млрд превышает показатель августа нынешнего года.

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#газ
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#дефицит
#снижение
#предприятия
#европа
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Шесть подмосковных сортов картофеля вошли в топ-10 в России
12 октября 2023, 22:06

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные сорта картофеля признаны одними из лучшими в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона со ссылкой на оценку профессиональных дегустаторов.
На презентации новых разработок картофельной селекции для реализации в торговых сетях экспертами выступили представители ведущей компании по изготовлению картофеля фри в России ООО «Ви Фрай» и шеф-повара известных ресторанов. Также российскую картошку оценивали представители торговых сетей «Магнит» и X5 Group.  

Среди новых сортов картофеля отечественной селекции было представлено более 50 со всей России. Шесть из 10 сортов, признанных лучшими, получены в Подмосковье. 
 
Второе место в списке лучших занял сорт «Калинка» от ООО «Дока – генные технологии». На третьем и четвертом местах – сорта «Михайловский» и «Феникс», созданные на подмосковном предприятии АО «Озёры». Эти сорта проходят государственные испытания и в конце 2023 года будут включены в государственный реестр селекционных достижений.
 
Также в топ-10 вошли три сорта картофеля, полученных в ФИЦ имени А. Г. Лорха. Пятое место присудили сорту для диетического питания «Северное сияние» с фиолетовой мякотью клубней, повышенным содержанием антоцианов, белка, каротиноидов и пониженным содержанием крахмала. 
 
Шестое и восьмое места – у столовых сортов картофеля «Краса Мещеры» и «Спринтер».
 
В ведомстве напомнили, что ведётся большая работа над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Уже сейчас наши фермеры могут использовать сорта, полностью адаптированные к климатическим условиям региона. Это должно снизить импортозависимость от иностранного семенного материала. 

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#минсельхозпрод мо
#экономика
#картофель
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье запустили импортозамещающий завод кормов для рыбы
12 октября 2023, 21:15

Фото: Минсельхозпрод МО

В Дмитровском городском округе запустили производство корма для рыбоводных хозяйств по новой технологии, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Завод открыло ООО «Научно-производственный центр кормовых технологий».
«Это единственная компания в России, реализовавшая такую рецептуру для изготовления рыбного корма, как технология Фреш-Фиш. Суть технологии - в сохранении практически всех натуральных свойств сырья. Это улучшает усвоение кормовой базы и скорость роста рыбы, её иммунитет и здоровье, обеспечивает высокие вкусовые качества самой рыбы», – говорится в сообщении. 
В рецепты кормов входит до 20% натуральной эмульсии, приготовленной из свежезамороженной черноморской хамсы. Питательные свойства обеспечиваются за счёт натуральности белкового сырья и добавок. 
 
В планах компании – запуск линейки специальных профилактических кормов с эффективными пробиотиками для рыбоводства в составе гранул.  
 
Рыбные корма производят в Подмосковье под брендом AlphаFish® и поставляют в регионы России. География поставок постоянно расширяется. Сейчас это Карелия, Северо-Запад, Центральный федеральный округ, Северная Осетия-Алания, Поволжье и другие субъекты Федерации.
 
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Птицекомплекс из Подмосковья будет поставлять продукцию в Китай
#минсельхозпрод мо
#рыба
#экономика
#подмосковье
#московская область
#дмитровский городской округ
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Представители стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку
Главы минфинов и ЦБ стран G7: Россия должна вернуться к зерновой сделке
12 октября 2023, 21:13

Фото: iStock/Scharfsinn86

Главы министерств финансов и центробанков стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку. Соответствующий запрос содержится в их совместном заявлении, опубликованном на встрече в Марракеше.
Отмечается, что призыв вернуться к черноморской зерновой инициативе выдвигается представителями ведомств и банков стран G7 для того, чтобы улучшить поставки зерна на мировой рынок, а также урегулировать нестабильное положение цен на продовольствие.

Ранее, 9 октября глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что прекращение действия зерновой инициативы не оказывает влияние на продовольственную безопасность развивающихся стран мира. 

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#зерновая сделка
#россия
#продовольствие
#призыв
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В России планируется создание тяжёлого авиадвигателя к 2030 году
Мантуров: в России могут создать тяжёлый авиадвигатель к 2030 году
12 октября 2023, 20:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Тяжёлый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн планируется разработать в России к 2030 году. Об этом в ходе российского конгресса двигателестроителей сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он отметил, что сначала будет изготовлен его прототип. Он будет готов уже к марту следующего года. Именно после изготовления демонстрационной модели станет точно известно, сколько будет весить будущий полноценный авиадвигатель. 

Уточняется, что разработкой двигателей занимается «Объединённая двигателестроительная корпорация», входящая в госкорпорацию «Ростех». 

Мантуров отметил, что двигатели будет устанавливаться на военно-транспортные самолёты, а также на совместную разработку России и Китая – дальнемагистральный лайнер.

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#денис мантуров
#авиация
#ростех
#разработка
#россия
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Агрохаб «Селятино» с начала года экспортировал 1,6 млн тонн сельхозпродукции
12 октября 2023, 19:29

Фото: Минсельхозпрод МО

Крупнейший канал поставок подмосковной продукции агропрома на экспорт, Агрохаб «Селятино», с начала года экспортировал 1,6 млн тонн продукции. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Основной объем поставок подмосковной продукции отправляют в Китай. Агрохаб претендует на звание крупнейшего в стране российско-китайского сухого порта. С начала года через него на экспорт поставили 1,6 млн тонн продукции, из них более 1,1 млн тонн – по железной дороге, 420 тыс тонн – автотранспортом», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
 В частности, из Подмосковья экспортируют мясо крупного рогатого скота, кур, индейку и рыбу. Для сокращения сроков обработки продовольствия и оптимизации логистики в агрохабе впервые в России открыли фитосанитарную лабораторию. Она может проводить любые виды исследований, в том числе высокотехнологичные.
 
Для хранения продукции на территории хаба построены современные рефрижераторные склады. Отправляют грузы в специальных рефрижераторных поездах.
 
В министерстве добавили, что сегодня Московская область экспортирует товары в 70 стран.
 
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#георгий филимонов
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#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
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