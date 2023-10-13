Новак заявил об охотных покупках европейцев российского СПГ

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что европейца в настоящее с удовольствием покупают российский сжиженный природный газ (СПГ).
«На сегодняшний день, они с удовольствием покупают наш российский СПГ. Наряду с другим СПГ, который приходит туда, в том числе и катарским, и американским. Посмотрим, как будут развиваться там спрос и предложение», — сказал в беседе с RT Новак.
По его словам, развитие спроса и предложения будет зависеть, в том числе, и от потребностей Европы, и от политики, проводимой ею.
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