Новая услуга упростила размещение фасадных вывесок в Подмосковье

Представителям подмосковного бизнеса стало легче размещать фасадные вывески с появлением новой услуги «Согласование фасадных схем». При этом она востребована не только у субъектов МСП, но и у крупных компаний, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.