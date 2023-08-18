Новая услуга упростила размещение фасадных вывесок в Подмосковье

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Представителям подмосковного бизнеса стало легче размещать фасадные вывески с появлением новой услуги «Согласование фасадных схем». При этом она востребована не только у субъектов МСП, но и у крупных компаний, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Мы унифицировали подход к оказанию этой услуги на территории всего Подмосковья. Саму услугу перевели в электронный вид. Сегодня весь процесс получения необходимых разрешений для согласования фасадных схем занимает до 15 рабочих дней», – пояснила Зиновьева.Одним из получателей услуги в новом онлайн-формате стала компания РИГАМОЛЛ. Ранее она не раз пыталась оформить необходимые разрешения для размещения фасадных схем через муниципалитет. Однако процесс затянулся из-за большого количества требований к документам.
Согласование информационных конструкций можно получить по ссылке бесплатно. Получить согласование рекламных конструкций можно здесь. Для получения услуги необходимо оплатить госпошлину в 5 тыс рублей.
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Лора Луганская