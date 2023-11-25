Новый президент Аргентины Милей решил не менять песо на доллар

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«Единственной целью назначения Окампо в [Центральный банк] была долларизация. Он никогда не собирался идти в Центральный банк, чтобы реализовать чужой план, с которым он не согласен», —рассказал собеседник издания Financial Times.
Инфляция в стране за последний год ускорилась до самого высокого уровня с 1991 года. В середине октября она достигла 142,7%.
Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины 20 ноября. Политик считает себя анархо-капиталистом.
После победы Милей сообщил, что цены в стране были искусственно занижены. Именно поэтому страна неизбежно столкнется с инфляцией.
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