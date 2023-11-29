Новый сервис на подмосковном портале госуслуг будет проверять сведения о земельном участке

Фото: Минимущество МО
Услугу по предоставлению земельных участков без торгов оптимизировали на подмосковном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона. Это должно снизить число отказов в предоставлении услуги и помочь заявителям снять с участка ограничения.
«Новый сервис автоматически проверяет земельный участок на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения по таким показателям, как права третьих лиц, наличие защитных зон, береговые полосы и так далее. Человек, планирующий подать заявление, получит файл с подробным перечнем обременений и графическим изображением всех пересечений», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Услуга «Предоставление земельных участков без проведения торгов» доступна в разделе «Земля и стройка» – «Предоставление земельных участков». Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно начать заполнять электронную форму заявления и ввести кадастровый номер участка. Система сама подгрузит его основные характеристики и сформирует документ.
Читайте также:
В Подмосковье упростили оформление пособий для детей-инвалидов
Жители Московской области скачали более 6,5 тыс выписок из медицинских карт
В Московской области упростили оформление заявок на протезирование
Лора Луганская