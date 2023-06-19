«Ъ»: Новые санкции США могут запретить GE обслуживать турбины в России

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Из-за новых американских санкций GE может прекратить деятельность в РФ, пишет «Коммерсант»
Расширенные санкции США, вступившие в силу 18 июля, могут негативно сказаться на работе западных производителей энергооборудования в России. Аналитика рынка считают, что новые ограничительные меры напрямую повлияют на американскую компанию General Electric (GE), обслуживающую газовые турбины на ТЭС в Российской Федерации. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.
Источники опасаются, что западные производители могут закрыть доступ к чертежам и базам данных, без которых зарубежные специалисты не смогут проводить в России ремонты и инспекции. Кроме того, эксперты обеспокоены тем, что GE перестанет поставлять оригинальные запчасти при отсутствии отечественных аналогов.
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«Санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России, коснутся американской GE. Компания продолжает выполнять сервисное обслуживание газовых и паровых турбин на российских ТЭС, а также прочего оборудования», — цитирует издание слова собеседника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге сошла с конвейера первая Lada X-Cross 5. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян