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НПФ или ПФР: экономист Кричевский объяснил, где выгоднее держать накопительную часть пенсии

Экономист Кричевский объяснил, почему Минфин назвал результатом накопительной пенсии отказ от патернализма
02 августа 2023, 12:27

Фото: Istock/mizar_21984

Появление в 2002 году накопительных пенсий помогло изменить представление россиян о том, как обеспечить себе благополучную старость. В результате они стали возлагать меньше надежд на государство и прониклись идеей самостоятельного дохода, заявили в Минфине.
Однако доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский напомнил, что накопительная часть пенсии составляет максимум 10% от того, что россияне получают при выходе на пенсию, отметив, что Минфин выдаёт желаемое за действительное. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что в прошлом году ВЭБ начислил накопителям около 10% годовых, тогда как доходность многих негосударственных пенсионных фондов составила буквально 1%.
«Поэтому, конечно, никакой речи о том, что патернализм из нашего сознания уходит, нет и в помине. Ведь как только возникает проблема с НПФ (негосударственными пенсионными фондами) или с управляющими компаниями, люди тут же обращаются в органы государственной власти. И здесь государство взяло на себя обязанность: в случае, если НПФ обанкротится, государство будет выплачивать накопительную часть пенсии в размере взносов, но не начисленных процентов», — отметил экономист.

Эксперт подчеркнул, что в России управляющие компании берут сборы за управление пенсионными накоплениями в размере 10-15%. Для сравнения: в европейских странах плата не должна превышать 1,5%.
«Именно государство позволило многочисленным накопительным королям украсть деньги пенсионеров. И за 25 лет государство не предприняло ровным счётом ничего для того, чтобы оградить аппетиты управляющих компаний в пользу того, чтобы они в меньшей степени грабили будущих пенсионеров», — заключил Никита Кричевский.
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#пенсии
#минфин
#государство
#экономика
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Курс евро на Мосбирже преодолел 102 рубля
02 августа 2023, 12:41

Фото: istockphoto/SSV-Photo

Курс евро на Московской бирже преодолел значение в 102 рубля в первый раз с 20 июля.
Экономисты прогнозировали, что в августе ожидается плавающий курс рубля, который будет постепенно ослабляться.

«Придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кульбака.
Он отметил, что на курс российской валюты оказывает влияние, кроме всего прочего, и политика ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых, объяснив это тем, что нынешние темпы роста превысили целевые 4%. Также уточняется, что последнее повышение ставки совершалось в сентябре прошлого года.

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#евро
#валюта
#курс
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Агентство Fitch понизило рейтинг экономики США
Агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта США
02 августа 2023, 07:17

Фото: iStock/Jon Rehg

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+, говорится в заявлении компании.
По данным агентства, снижение было произведено на фоне усложнения фискальной ситуации. Согласно прогнозам, она будет оставаться критичной на протяжении ближайших трех лет. На решение о снижении рейтинга США также повлияла угроза рецессии, которая продолжает сохраняться. 

Аналитики Fitch отметили, что в США нарастают противоречия, связанные с госдолгом. Обсуждение его лимита ведется на протяжении последних двух десятилетий, однако, решения принимаются в последнюю минуту, заявили в агентстве. 

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#сша
#санкции
#дом
#снижение
#экономика
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В Подмосковье назвали 11 победителей конкурса грантов для аграриев
01 августа 2023, 22:38

Фото: Минсельхозпрод МО

11 лучших бизнес-проектов стали победителями подмосковного конкурса грантов «Агростартап». Победители получили единоразовую субсидию до 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Из поданных 47 заявок к конкурсу допустили 29. Из них выбрали 11 лучших. Заявки подали претенденты из 11 муниципалитетов. Всего в этом году для конкурса грантов было предусмотрено свыше 53 млн рублей.  
 
Победителями стали участники из городских округов Коломна, Клин, Шаховская, Егорьевск и Волоколамск. Грантовая поддержка пойдёт на пчеловодство, выращивание овощей открытого грунта, клубники и голубики, яровых и озимых, а также разведение крупного рогатого скота.
 
За счёт грантовую поддержку можно будет оплатить до 90% затрат, предусмотренных бизнес-планами победителей.

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#минсельхозпрод мо
#гранты
#конкурс
#сельское хозяйство
#аграрный сектор
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные предприниматели оценят уровень коррупции в регионе
01 августа 2023, 21:01

Фото: пресс-служба Владимира Головнёва

Представители предпринимательского сообщества Подмосковья могут стать участниками исследования «Оценка уровня коррупции в регионе». Оно проводится по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва, рассказали в его пресс-службе.

Опрос будет проводиться до 13 августа по ссылке. Исследование анонимное. Оно займет не более трёх минут.


Исследования настроений бизнес-сообщества региона – одна из главных задач уполномоченного. Результаты исследований уровня коррупции отслеживаются в динамике. Так, результаты опроса в прошлом году показали рост доверия предпринимателей к деятельности контрольно-надзорных органов и органам местного самоуправления по сравнению с 2021 годом.
 
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#уполномоченный
#владимир головнёв
#бизнес
#опрос
#коррупция
#подмосковье
#московская область
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Предприятие из Фрязина вышло на колумбийский рынок при поддержке подмосковных властей
01 августа 2023, 20:51

Фото: Мининвест МО

Малое научно-производственное предприятие «АНТРАКС» из Фрязина стало первым из подмосковных компаний подписало экспортный контракт с партнёрами из Колумбии. Это стало возможным при поддержке властей региона, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фонд поддержки ВЭД Московской области помог компании разместиться на электронной площадке, где представлена продукция производителей промышленного оборудования.
«В результате был заключён экспортный контракт на 90 тыс долларов с колумбийской компанией из города Йопаль. Она решила приобрести у подмосковного производителя индикаторы короткого замыкания для диагностики и мониторинга ЛЭП», – рассказала зампред.
Предприятие более 30 лет работает на рынке электротехнического оборудования. Оно разрабатывает и производит инновационное оборудование, интеллектуальные системы, программные и комплексные решения для электросетей разного класса напряжения. Решения МНПП «АНТРАКС» снижают время отключения социально значимых объектов инфраструктуры и количество аварий, обеспечивают безопасное и качественное электроснабжение.

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#экономика
#экспорт
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#фрязино
#подмосковье
#московская область
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В Московской области приступили к уборке озимых
01 августа 2023, 19:35

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье уже убраны первые 360 га озимых зерновых культур. В регионе стартовала их уборка, сообщили в пресс-службе областного Минсельхозпрода.
«Уже намолочено 1306 тонн озимой пшеницы. Урожайность составляет 36,3 центнера на гектар. Общая площадь посевов озимой пшеницы - 80,5 тыс га», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов
Отмечается, что первыми приступили к уборке озимых хозяйства из городских округов Зарайск, Домодедово и Одинцовского.
 
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#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#георгий филимонов
#уборка
#подмосковье
#московская область
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BBI: Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 32 миллиарда долларов
01 августа 2023, 17:59

Фото: istockphoto/0shi

Совокупное состояние богатейших людей России с начала года выросло на 32,341 миллиарда долларов. Больше всего прибавил совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 5,9 миллиарда и достиг 21,3 миллиарда долларов.
На основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который включает в себя 500 богатейших людей мира, в него в настоящий момент входят 25 граждан России. Их общее состояние на 1 августа составляет 309,3 миллиарда долларов. Самым богатым из россиян является один из главных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние с начала года увеличилось на 1,23 миллиарда, до 29,8 миллиарда долларов.

На втором месте находится Леонид Михельсон, который увеличил свое состояние на 2,73 миллиарда, до 27,4 миллиарда долларов. Замыкает тройку бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года стал богаче на 4,98 миллиарда, до 24,8 миллиарда долларов. Четвертое место занимает Алекперов (+5,9 млрд, 21,3 млрд). Замыкает пятерку богатейших предпринимателей России основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние выросло на 626 миллионов долларов — до 19,3 миллиарда.

Также в десятку самых богатых людей России входят Алишер Усманов (19 млрд, «Металлинвест», «Мегафон»), Михаил Прохоров (15,2 млрд, группа «Онэксим»), Геннадий Тимченко (14,1, «Новатэк», «Сибур»), Андрей Мельниченко (13,2, «Еврохим», СУЭК) и Михаил Фридман (12,3, «Альфа-групп»).

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Политический аналитик Асафов: Мировые цены на продовольствие продолжат расти
01 августа 2023, 17:04

Фото: istockphoto/3DFOX

Цены на продовольственные товары во всем мире будут расти. По словам политического аналитика Александра Асафова, это будет происходить независимо от зерновой сделки, несмотря на периодические перепроизводства и трудности с утилизацией.
В беседе с изданием «Лента.ру» эксперт отметил, что уже давно существует некая общая тенденция к удорожанию. Стоимость производства, обработки, логистических операций, связанных с продовольствием, будет только расти и не понизится никогда, считает Асафов. Он также добавил, что биржевые котировки, которые влияют на цены, во многом являются объектом манипуляций.

Аналитик также добавил, что влияние зерновой сделки на стоимость зерна в мире не столь высоко. Конечно, выпадение определенной доли зерновой продукции после начала спецоперации играет свою роль, но цены и без этого продолжили бы расти. К тому же, в ряде регионов возникли трудности с выращиванием урожая из-за отсутствия российских удобрений. Тенденция к подорожанию продовольствия сохранится и цены будут расти, заключил эксперт.

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#цены
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#зерно
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Экономист Кульбака: «Валютный курс будет плавающим»
01 августа 2023, 16:47

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Экономист Николай Кульбака заявил, что в августе стоит ожидать плавающий курс рубля, который будет постепенно ослабляться.
«Придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кульбака.

Он отметил, что на курс российской валюты оказывает влияние, кроме всего прочего, и политика ЦБ РФ.

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#рубль
#валюта
#экономика
#курс рубля
#прогноз
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