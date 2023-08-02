НПФ или ПФР: экономист Кричевский объяснил, где выгоднее держать накопительную часть пенсии

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«Поэтому, конечно, никакой речи о том, что патернализм из нашего сознания уходит, нет и в помине. Ведь как только возникает проблема с НПФ (негосударственными пенсионными фондами) или с управляющими компаниями, люди тут же обращаются в органы государственной власти. И здесь государство взяло на себя обязанность: в случае, если НПФ обанкротится, государство будет выплачивать накопительную часть пенсии в размере взносов, но не начисленных процентов», — отметил экономист.
«Именно государство позволило многочисленным накопительным королям украсть деньги пенсионеров. И за 25 лет государство не предприняло ровным счётом ничего для того, чтобы оградить аппетиты управляющих компаний в пользу того, чтобы они в меньшей степени грабили будущих пенсионеров», — заключил Никита Кричевский.Читайте также:
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