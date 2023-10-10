«Опередит Запад»: Экономике России предрекли рост выше уровня США и ЕС

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Экономика РФ даже через полтора года после введение западных санкций оказалась устойчивой и по темпам роста ВВП может обогнать Евросоюз и Соединенные Штаты. Об этом рассказал экономический обозреватель Патрисия Коэн в статье для издания The New York Times.
По словам автора материала, России пришлось адаптироваться «к драматическим изменениям с поразительной скоростью» после начала проведения специальной военной операции на Украине.
«Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций», — заявила эксперт.
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