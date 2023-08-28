NYT: Страны G7 и ЕС вводят полный запрет на импорт российских алмазов

Более 1 тыс летних кафе работают в этом сезоне на территории Подмосковья. Благодаря открытию новых летних веранд количество посадочных мест на предприятиях общественного питания увеличилось более чем на 15 тыс. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.