NYT: Страны G7 и ЕС вводят полный запрет на импорт российских алмазов

Фото: iStock/SergeyChayko
В настоящее время санкциями будет полностью запрещено импортирование любых алмазов, из России, даже тех, которые огранили в других странах.
Ожидается, что санкции станут активны в январе 2024 года.
Издание также напоминает, что около 70% покупок алмазов совершали страны Группы семи.
Читайте также:
США могут запретить Индии поставлять бриллианты из-за того, что они могут быть российскими
Британия объявила эмбарго на российские алмазы, медь, алюминий и никель
Госдеп США и ЕК обсудили, как лишить Россию доходов от драгоценных камней