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В российских магазинах отсутствуют проблемы с продуктами, несмотря на западные санкции, а продаются они по весьма адекватным ценам. Об этом пишет польский портал O2.pl, который ссылается на ролики в TikTok россиянки Светланы, отправившейся в один из магазинов за едой.
Из роликов Светланы в социальной сети можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что санкции западных стран всерьёз не повлияли ни на продуктовый ассортимент в российских магазинах, ни на цены на него. Товарного дефицита и скачков стоимости, как надеялись авторы санкций, так и не случилось.
Один из авторов статьи всерьёз удивляется, что в России имеется свой аналог McDonalds, в котором «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская», а картофель фри, курица, и соусы остались такими же, какими были и до весны 2022 года.
Для Москвы остается непонятной ни логика введения санкций Евросоюза, ни логика их снятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции против российских предпринимателей и предприятий, изъятие активов, принадлежащих частному бизнесу, посягательство на российскую частную собственность являются по сути своей самым настоящим нарушением международного права, сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
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«В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений. <...> наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями», — подытоживают польские журналисты.
Для Москвы остается непонятной ни логика введения санкций Евросоюза, ни логика их снятия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции против российских предпринимателей и предприятий, изъятие активов, принадлежащих частному бизнесу, посягательство на российскую частную собственность являются по сути своей самым настоящим нарушением международного права, сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
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Артем Путинцев