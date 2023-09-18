О2: Продукты в российских магазинах, несмотря на санкции, никуда не исчезли

В российских магазинах отсутствуют проблемы с продуктами, несмотря на западные санкции, а продаются они по весьма адекватным ценам. Об этом пишет польский портал O2.pl, который ссылается на ролики в TikTok россиянки Светланы, отправившейся в один из магазинов за едой.