Объём производства сладкого печенья в Подмосковье вырос на 54%

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«В Московской области объём производства сладкого печенья в апреле 2023 года составил 7,3 тысяч тонн, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредсед Правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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