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Объём производства сыров в Подмосковье за год вырос на 25%

17 июля 2023, 18:21

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области в мае этого года произвели 57,9 тыс тонн сыров, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Подмосковного Минсельхозпрода. Регион продолжает лидировать в России по объёмам производства сыра.

«Увеличение объёмов выпуска продукции происходит во многом благодаря развитию крупных производств и частных сыроварен. Так, первый действующий завод сырного кластера уже произвёл за пять месяцев этого года более 3 тыс тонн сыра», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что в целом Московская область произвела в мае 2023 года более 35% от общего объёма сыров, выпущенный в ЦФО, и 18,7 % от общероссийского объёма.

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#Минсельхозпрод МО
#сыр
#производство
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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Самозанятым Подмосковья с начала года выдали 20 млн рублей льготных займов
17 июля 2023, 18:40

Фото: Istockphoto / Oleksii Didok

Подмосковные самозанятые с начала года получили в Московском областном фонде микрофинансирования 58 льготных займов на 20 млн рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Предприниматели региона могут воспользоваться семью программами Московского областного фонда микрофинансирования работает. Одна программа разработана специально для самозанятых. С начала года по программе «Самозанятый» фонд выдал 58 займов на общую сумму порядка 20 млн рублей», – уточнила Зиновьева.
В рамках программы предпринимателям, работающим в этом статусе, доступны займы до 500 тыс рублей по ставке 7,5% годовых на срок до 3 лет. Подать заявку можно онлайн на портале региональном портале госуслуг.

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#Московская область
#Подмосковье
#самозанятые
#экономика
#кредиты
#Мининвест МО
#Екатерина Зиновьева
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Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продал бизнес в России
17 июля 2023, 16:52

Фото: iStock/Studio_Dagdagaz

Шведская компания Essity, которая производит средства личной гигиены и владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, завершила продажу своих предприятий в России. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.
Отмечается, что Essity продала свой бизнес компании «Новые технологии» Игоря Шилова за 117 миллионов долларов.

По факту совершенной сделки компания Essity покинула российский рынок.

Напомним, 10 июня компания Essity, которая производит туалетную бумагу Zewa, женскую гигиеническую продукцию Libresse и подгузники Libero, заявила об уходе с российского рынка. Процесс закрытия российского сегмента бизнеса проходил в компании ещё с апреля прошлого года. Теперь выручка с продаж в РФ у Essity не превышает 2% от общемирового ритейла.

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#экономика
#бизнес
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Глава МИД Бразилии Виейра заявил о намерении Бразилии увеличить товарооборот с Россией
17 июля 2023, 14:39

Фото: iStock/blinow61

Глава бразильского МИД Мауру Виейра заявил, что товарооборот РФ и Бразилии имеет большой потенциал развития за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, передает РИА Новости.
Отмечается, что за 2022 год товарооборот между странами достиг рекордной отметки на уровне десяти миллиардов долларов США.

Виейра утверждает, что правительство Бразилии рассматривает возможности диверсификации товарооборота двух государств, который на данный момент сосредоточен на удобрениях и сельскохозяйственной продукции, за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.


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#Бразилия
#Россия
#товарооборот
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Экономист Потапенко заявил, что зерновая сделка может возобновиться через неделю
17 июля 2023, 12:37

Фото: sarymsakov

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки. Он отметил, что Москва вернется к выполнению договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена.
Экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко в разговоре с «Радио 1» отметил, что приостановка сделки – это предмет торга. Предполагается, что после заявления Кремля России могут быть предложены новые условия.
«Это предмет торга, сейчас несколько сторон будут силовым образом продавливать себе лучшие условия. У меня нет ни малейших сомнений, что в ближайшую неделю сделка будет продлена, просто будет на каких-то новых условиях», — сказал Дмитрий Потапенко.
Напомним, в рамках договорённостей предполагалось, что будет разблокирован экспорт российского продовольствия и удобрений,  а также переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По мнению экономиста, в рамках новых договоренностей России предложат не вернуть SWIFT банку, а создать дочернюю организацию за границей.

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#зерновая сделка
#Россия
#договор
#Дмитрий Потапенко
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Регулируемые цены на газ в России повысят на 8% с 1 июля 2024 года
17 июля 2023, 12:10

Фото: iStock/Chepko

Регулируемые цены на газ в России повысят в июле 2024 и 2025 годов на 8 процентов. Об этом сообщает ФАС.
Федеральная антимонопольная служба повысит цены на газ в России с 1 июля 2024 года на 8% и на такой же процент с 1 июля 2025 года.

Отмечается, что индексация регулируемых цен на газ будет лишь на один процент выше прогнозируемой инфляции. По данным минэкономразвития, инфляция в 2024 и 2025 году составит семь процентов.

При этом в 2023 году цены на газ не менялись, однако в 2022 году зафиксировано несколько повышений в июле и декабре. Уточняется, что общий рост тарифов для промышленности с начала 2022 года ко второй половине 2025 года составит около 33%, а для населения — более 30%.

Напомним, в начале этого месяца в ФАС сообщали, что изменение оптовых цен на газ ​плановое.

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#газ
#ФАС
#экономика
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Брынцалов: в Подмосковье реализуют 150 проектов импортозамещения на 130 млрд рублей
17 июля 2023, 11:31

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы, депутат Игорь Брынцалов выступил перед представителями бизнес-сообщества в Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области в Реутове. Он представил отчёт о своей депутатской деятельности в округе за прошлый год и полгода 2023-го, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Спикер начал доклад с благодарности предпринимателям.
«С самого начала спецоперации бизнес Реутова активно включился в сбор и отправку гуманитарной помощи. За это время её общий вес составил почти 500 тонн. Это и вещи первой необходимости, и лекарства, и продукты, и автомобили, и генераторы», – сказал спикер.
Брынцалов выделил в числе приоритетных направлений работы Мособлдумы помощь бизнесу. 
«Мы сосредоточились на поддержке наших компаний, развитии импортозамещения. На областном уровне утвердили перечень видов деятельности, приняли закон о предоставлении земли в аренду за 1 рубль под такие проекты. Всего сейчас в области на сопровождении находится 150 проектов с объёмом инвестиций 130 млрд рублей. Ввели налоговые льготы для ИТ-компаний. Для ряда региональных компаний на 50% уменьшили ставку по налогу на имущество», – перечислил Брынцалов.
 Он подчеркнул, что все разработанные на федеральном и на региональном уровнях меры поддержки – результат совместных встреч и открытого диалога власти с бизнесом. 
 
Принятые законы и решения дают результат на региональном уровне. Брынцалов отметил, в Подмосковье насчитывается уже около 450 тыс предприятий малого и среднего бизнеса. Это второй показатель в России. Регион – лидер по числу индустриальных парков, которых уже 67, и особых экономических зон – их в области пять.
 
Проделанная работа благоприятно сказалась и на экономике Реутова.
«За прошедший год удалось создать 1 550 рабочих мест, а общий объём инвестиций в округе превысил 23 млрд рублей», – подчеркнул парламентарий.
По его оценке, самый сложный стрессовый период пройден, а рост ВВП страны по итогам 2023 года может составить около 2%. 

Парламентарий в своём докладе также поделился планами. Это и запуск четвёртой линии Московских центральных диаметров, и ремонт дорог. Все эти решения, по его словам, помогут жителям и бизнесу.

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#Мособлдума
#Игорь Брынцалов
#экономика
#бизнес
#Реутов
#импортозамещение
#Московская область
#Подмосковье
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Банки могут подать документы на субсидию через портал госуслуг Подмосковья
17 июля 2023, 10:37

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

На портале государственных и муниципальных услуг можно получить услугу субсидирования аккредитованным кредитным организациям.

Банки, предоставляющие услугу льготного кредитования представителям малого и среднего бизнеса региона, не получают часть прибыли, поэтому государство поддерживает эти банки в виде предоставления субсидий, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Онлайн-услуга предназначена для банков, которые предоставляют кредиты по льготной ставке малому и среднему бизнесу. На региональном портале нужно подать документы в электронном виде и дождаться перечисления денежных средств. Услугой можно воспользоваться, если банк ранее уже получил положительное решение о предоставлении субсидии от государства«, — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Оформить заявку на предоставление субсидии можно на региональном портале госуслуг. Заявка рассматривается 7 рабочих дней. 

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#Онлайн-услуга
#льготное кредитование
#госуслуги
#субсидия
#выплата
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Курс евро поднялся выше 102 рублей
17 июля 2023, 10:20

Фото: iStock/HJBC

По состоянию на 09:21 (мск) стоимость валюты выросла на 0,86% и достигла 102,08 рублей. Это случилось впервые с 6 июля.
В дальнейшем курс евро опустился ниже 102 рублей на Московской бирже. Доллар вырос на 0,79% до 90,77 рублей, юань — на 0,21% (12,647 рублей).

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев предположил, что на следующей неделе возможно укрепление рубля по отношению к американской валюте, однако не более, чем на 1 рубль.

«Я не вижу изменений в текущей ситуации, которые влияют на отношения рубля и доллара. Видимо, на следующей неделе останутся такие же курсовые соотношения. Может быть на следующей неделе лёгкое укрепление рубля по отношению к доллару, но не более чем на 1 рубль, а максимум на 50 копеек», — прокомментировал в беседе с RT Беляев.
При этом, он подчеркнул, что такая ситуация возможна лишь при условии, что в информационную сферу не будет поступать вбросов.

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#валюта
#курс евро
#Московская биржа
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В России повысят лимит переводов самому себе
17 июля 2023, 06:12

Фото: iStock/StockerThings

Госдума приняла решение о повышении лимита переводов между своими счетами без комиссии до тридцати млн. руб. в месяц. Об этом сообщают «Известия».
«Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн. руб. в месяц. По новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счёта на счёт в пределах этого порога», — говорится в публикации.

Новые правила не коснутся переводов, совершающихся гражданами непосредственно в отделении, и отправки денежных средств с карты на карту. ГД РФ приняла этот закон в первом чтении с порогом 1,4 млн. руб. 

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#Госдума
#лимит
#переводы
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