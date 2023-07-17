Объём производства сыров в Подмосковье за год вырос на 25%

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«Увеличение объёмов выпуска продукции происходит во многом благодаря развитию крупных производств и частных сыроварен. Так, первый действующий завод сырного кластера уже произвёл за пять месяцев этого года более 3 тыс тонн сыра», – уточнили в министерстве.Там добавили, что в целом Московская область произвела в мае 2023 года более 35% от общего объёма сыров, выпущенный в ЦФО, и 18,7 % от общероссийского объёма.
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