Обойная фабрика из Балашихи запустила сервис примерки с использованием QR-кодов

Фото: Мининвест МО
Производитель виниловых обоев «Палитра» из Балашихи запустил новый сервис для дилеров, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Это генерация QR-кодов для бесплатной примерки обоев в интерьере.
«Сервис позволит создавать уникальные QR-коды для каждого артикула из каталога товаров, которые будут размещать рядом с ценой. Это удобно для тех, кто выбирает обои: продавцов-консультантов обойных магазинов, покупателей и закупщиков оптовых фирм», – говорится в сообщении.«Палитра» – одно из крупнейших производств виниловых обоев в России. В ассортименте фабрики - более 2,5 тыс наименований обоев и семь инновационных продуктов.
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Лора Луганская