Обозреватель Пронько: пенсии в России стали последней каплей

Фото: iStock/Denis Vostrikov
Экономический и политический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в пух и прах раскритиковал недавнее заявление главы Минфина Антона Силуанова о пенсионерах. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Пронько, глава Минфина сильно оторван от реального положения дел в государстве, так как делает подобные заявления.
Обозреватель подчеркнул, что в РФ необходимо создавать новые производства и рабочие места, а не вводить систему пенсионных баллов.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у российских пенсионеров есть три основных причины, по которым они предпочитают не работать. . Он пояснил, что большинство пенсионеров считает, что размер пенсии является более высоким, чем тот уровень зарплаты, который предлагается.
Читайте также:
Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать
Зампред ВТБ: заседание по ставке станет для Центробанка битвой при Ватерлоо
Медведев: Европа приблизила себя к вырождению, решив стать злейшим врагом РФ
«Чиновники вешали нам лапшу на уши, что повышение пенсионного возраста связано с ростом продолжительности жизни в стране, однако данные по смертности, например среди мужчин, говорят об обратном. Более 40% сильной половины страны не доживает даже до того прежнего возраста выхода на пенсию», — приводит слова Пронько Царьград.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у российских пенсионеров есть три основных причины, по которым они предпочитают не работать. . Он пояснил, что большинство пенсионеров считает, что размер пенсии является более высоким, чем тот уровень зарплаты, который предлагается.
Читайте также:
Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать
Зампред ВТБ: заседание по ставке станет для Центробанка битвой при Ватерлоо
Медведев: Европа приблизила себя к вырождению, решив стать злейшим врагом РФ
Екатерина Коршунова