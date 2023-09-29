«Оброк»: Путин высказался в сторону международной финансовой системы

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Президент РФ Владимир Путин заявил о важности изменений в мировой финансовой системе. Такое заявление российский лидер сделал на международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка».
«Современные финансовые кредитные отношения в мире выстроены таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого «золотого миллиарда». Они, вот этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда», они эксплуатируют практически все другие страны мира», — высказался президент.Лидер РФ заявил, что руководители стран «золотого миллиарда» злоупотребляют финансовым, технологическим, и информационным положением. Путин также сравнил текущую финансовую систему в мире с оброком и назвал контрибуцией.
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