ОЭЗ «Кашира» обеспечит работой более 1,5 тыс жителей

Фото: администрация г. о. Кашира
В особой экономической зоне в Кашире получат работу более 1,5 тыс человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
ОЭЗ успешно развиваются в Подмосковье более 15 лет. Производства, расположенные на этих территориях, привлекают значительные средства российских и зарубежных инвесторов, благодаря которым развивается инфраструктура муниципалитетов и создаются новые рабочие места.
ОЭЗ «Кашира» была создана постановлением правительства России 7 ноября 2019 года. Она специализируется на агро- и пищевой промышленности, энергетике, товарах народного потребления, металлургии, машиностроении, логистике, деревообрабатывающей и химической промышленности.
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«В прошлом году в особой экономической зоне «Кашира» начали работать такие крупные предприятия, как «Пластос», «Новатэк-СПГ топливо Кашира», «Кератех», «ГрэйтБилд» и «Л-ПАК». Некоторые компании уже приступили к строительству производств, переговоры с другими потенциальными инвесторами только продолжаются. Осенью начнётся строительство подъездной дороги, которая соединит региональную сеть с предприятиями особой экономической зоны», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская