Около 2 тонн молочной продукции в Подмосковье не прошли проверку Роспотребнадзора

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В Подмосковье за первое полугодие текущего года выявлено и изъято 29 партий молочных продуктов массой около 2 тонн. Таковы результаты санитарно-эпидемиологической проверки производства, хранения и реализации подобной продукции, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
За два квартала 2023 года в регионе проверили 378 объектов, связанных с оборотом молочной продукции. Исследовано более 80 проб продукции на санитарно-химические и 2477 проб – на микробиологические показатели. Согласно результатам экспертизы, токсичные элементы кадмий, мышьяк, свинец и другие в продукции не обнаружены.
Однако по микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 0,6%.
Причины отклонения от нормы – несоблюдение правил хранения и транспортировки продукции, нарушения сроков годности, пояснили в надзорном ведомстве.
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Однако по микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 0,6%.
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Лора Луганская