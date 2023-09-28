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Омбудсмен Медведев: россияне могут выплачивать кредиты, только набрав новые

28 сентября 2023, 12:09
Фото: IStock/mactrunk

Фото: IStock/mactrunk

Качество выдач в ипотеке ухудшается быстрее, чем в сегменте необеспеченных кредитов. Так, во втором квартале больше 70% ипотеки было выдано заёмщикам, которые тратят на кредиты больше половины дохода. Как рассказал «Радио 1» российский политический деятель, учёный-экономист, депутат Госдумы с первого по пятый созыв, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев, это показатель того, что в России уже сформировался кредитный пузырь.

По словам эксперта, банки продолжают выдавать ипотеки, в том числе льготные, потому что для них это гарантированные деньги. Однако россияне, чтобы выплатить старые ипотеки и займы, берут новые. Если банки отказывают, то они обращаются за помощью к родственникам.
«Очень многие платят по кредитам и ипотекам, набирая новые долги. А если кредитная история уже испорчена от того, что ни за что-то неаккуратно платили или уже большая нагрузка, то набирают кредиты через родственников и какое-то время держатся. И это тревожно», — сказал Медведев.
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#деньги
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#россияне
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Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла максимальных 48,03 %
Доля доллара в расчетах через SWIFT в августе достигла максимальных 48,03 %
28 сентября 2023, 03:49

Фото: iStock/Dian_S_Cahya

Согласно данным SWIFT, в августе 2023 года доля доллара в международных расчетах по сравнению с июлем выросла более чем на 1,5% и составила 48,03%. Так, она достигла максимального значения за последние пять лет, пишет ТАСС.
Кроме того, в августе текущего года доля евро снизилась до 23,2%, побив рекордно низкое значение за всё время составления подобных отчётов.

Отмечается, что третье место в рейтинге наиболее используемых валют для международных расчетов занял британский фунт, однако его доля тоже уменьшилась и составила 7,14%.

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#доллар
#евро
#валюта
#рынок
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Выпуск бензина в России вырос на 3,4%
Росстат: Выпуск бензина в России за 2023 год вырос на 3,4%
28 сентября 2023, 03:05

Фото: iStock/bigtunaonline

В августе 2023 года нефтеперерабатывающая отрасль РФ нарастила производство бензина на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 3,8 млн тонн. При этом в январе-августе текущего года выпуск бензина увеличился на 3,4%, до 29,4 млн тонн, проинформировал Росстат.
«Автомобильного бензина выпущено 3,8 млн тонн, что на 1,6% больше, чем в августе 2022 года, и на 1,5% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,4%, составив 29,4 миллиона тонн», — сообщили по итогам августа в российском ведомстве.

Отмечается, что в августе также было произведено 7,7 млн тонн дизельного топлива, что на 6,5% превышает аналогичные показатели прошлого года. За восемь месяцев 2023 года было произведено 59,6 млн тонн дизеля (на 6,8% больше, чем в 2022 году).

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Набиуллина: Китайская модель развития финансового рынка не подходит для России
27 сентября 2023, 14:50

Фото: istock / ipopba

Китайская модель развития внутреннего и внешнего валютного рынка не подходит для России. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс». Модель Китая подразумевает сегментацию валютных рынков.

Такая стратегия может привести к управляемому курсу и множественности процентных ставок. Кроме того, последние десятилетия Китай хотел либерализовать движение капитала и финансовые рынки. По мнению Набиуллиной, Россия уже прошла этот путь и нет нужды его повторять. 

«Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», — заключила Набиуллина во время лекции на экономическом факультете Московского государственного университета.
Ранее Эльвира Набиуллина оценила вероятность исчезновения наличных денег в РФ. 

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#россия
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#экономика
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Две компании из Балашихи вошли в число лучших экспортёров Центральной России
27 сентября 2023, 14:49

Фото: Мининвест МО

Две компании из городского округа Балашиха вошли в число лучших экспортёров Центрального федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Победителей конкурса наградили в Смоленске.
Второе место в номинации «Экспортёр года в сфере базовой продукции АПК» среди представителей малого и среднего бизнеса заняла компания «Капитал-ПРОК». Предприятие производит товары аграрного направления и экспортирует корма для животных в семь стран.
 
Третье место в номинации «Лучшая женщина-экспортёр» в категории МСП заняла гендиректор ООО «Агроторг» Светлана Арнаутова. Компания 19 лет занимается международными перевозками. Под руководством Арнаутовой компания экспортирует зерно в шесть государств.

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Предпринимателей Московской области научат создавать франшизу

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Производитель лапши быстрого приготовления вложил 5 млн долларов в новую линию завода в Серпухове
 

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#экономика
#экспорт
#московская область
#подмосковье
#балашиха
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Предпринимателей Московской области научат создавать франшизу
27 сентября 2023, 14:17

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

16 октября стартует масштабное обучение в рамках программы «Акселератор по созданию франшиз. Масштабирование бизнеса», в котором смогут принять участие подмосковные предприниматели.

В обучении смогут принять участие предприниматели зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках образовательной программы участникам расскажут, как спроектировать франшизу и управлять ей, сформировать структуру франчайзингового проекта и юридически подготовиться к продаже.

Бонусом будет то, что всем участникам программы дадут шаблоны документов франшизы, а также экспертную и менторскую поддержку от лидеров отрасли. Также, в рамках обучения будет разыгрываться бесплатная разработка договора франчайзинга от федеральных экспертов в сфере интеллектуальной собственности.

Спикерами программы выступят бизнес-консультанты, менторы, управляющие, соучредители и основатели бизнеса.

Участие в обучении можно принять как и очно, так и онлайн. Первый этап обучения начнётся 16 октября и продлится до 20 октября. Участников ждет очное обучение и защита проектов.

Участие в образовательной программе бесплатное, но так как количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по ссылке. 

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#защита
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#онлайн
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#разработка
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Подмосковный фермер решил вывести собственную породу пчёл
27 сентября 2023, 13:07

Фото: Минсельхозпрод МО

Крестьянско-фермерское хозяйство «Пчела», расположенное в Егорьевске, планирует заняться селекцией пчел. В планах – вывести собственную разновидность карпатской пчелы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Основатель фермы – дипломированный пчеловод, преподаватель федерального образовательного проекта «Школа фермера». По его словам, новая разновидность карпатской пчелы будет сочетать в себе лучшие качества: миролюбие, большую производительность и способность противостоять агрессивным факторам окружающей среды», – говорится в сообщении.  
Хозяйство началось с трёх пчелосемей для домашних нужд и быстро превратилось в преуспевающее предприятие. Сейчас с одного улья пчеловод получает около 50 кг меда, а в перспективе намерен увеличить объёмы вдвое.
 
Развитию производства поспособствовала господдержка. В 2018 году хозяйство получило грант в 1,5 млн рублей от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Это позволило закупить пчёл, ульи и оборудование для производства мёда.   Сейчас хозяйство производит такие виды мёда, как липовый, гречишный, разнотравье, майский, мёд в сотах, пыльцу, пергу, воск и пчелопакеты. 
 
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#минсельхозпрод мо
#фермер
#пчёлы
#сельское хозяйство
#апк
#московская область
#подмосковье
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Путин разозлился из-за роста цен на бензин
Путин прокомментировал рост цент на топливо
27 сентября 2023, 12:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о росте цен на бензин и дизель несмотря на все принятые меры. Об этом он говорил на совещании с членами Правительства, которое проходит в режиме видеоконференции
«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», - заявил Путин.

Зампред правительства РФ Александр Новак на встрече президента РФ с членами правительства заявил, что биржевые цены на топливо в России снизились после запрета на экспорт. По его словам, запрет экспорта бензинов и дизтоплива привел к снижению цен на 20% и 16%.

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#топливо
#цена
#запрет
#цены
#путин
#рф
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Новак: В России снизились биржевые цены на топливо после запрета на экспорт
27 сентября 2023, 12:40

Фото: kremlin.ru

Биржевые цены на топливо в России снизились после запрета на экспорт, заявил зампред правительства РФ Александр Новак, на встрече президента РФ с членами правительства.
«Биржевые цены на топливо в РФ снизились благодаря временному запрету экспорта, сейчас на бирже наблюдается коррекция цен», - прокомментировал ситуацию Новак.

Запрет экспорта бензинов и дизтоплива привел к снижению цен на 20% и 16%, отметил зампред. 

Ранее Новак заявил, что на автозаправочных станциях в рознице рост в течение года в среднем по стране близок к уровню инфляции.

Напомним, недавно стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась. Так, по итогам торгов топливо АИ-95 потеряло 5,06% в цене и составило 69 272 рублей за тонну. Бензин АИ-92 упал в цене на 6% и сейчас стоит 66083 рублей за тонну.

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#топливо
#цены
#рост
#рф
#биржа
#экономика
#экспорт
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Рост производства макарон в Подмосковье за пятилетку составил 60%
27 сентября 2023, 09:45

Фото: Мининвест МО

Выпуск макаронных и подобных мучных изделий за последние пять лет в Подмосковье увеличился на 60%. Такие данные статистики привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, по итогам прошлого года в регионе было произведено более 316 тыс тонн макаронных изделий. Это на 115 тыс тонн больше, чем в 2018 году. В процентном соотношении рост производства составил 60%. По оценке Зиновьевой, такого существенного роста удалось добиться за счёт инвестиционной активности. 
 
Пищевая сфера, как отметила зампред, остаётся привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в пищевой отрасли в регионе заявлено около 30 инвестиционных проектов. 

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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