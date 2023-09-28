Омбудсмен Медведев: россияне могут выплачивать кредиты, только набрав новые

Фото: IStock/mactrunk
«Очень многие платят по кредитам и ипотекам, набирая новые долги. А если кредитная история уже испорчена от того, что ни за что-то неаккуратно платили или уже большая нагрузка, то набирают кредиты через родственников и какое-то время держатся. И это тревожно», — сказал Медведев.Читайте также:
Каждый пятый банковский заемщик не может платить по кредиту вовремя
Правительство РФ объявило об изменениях по семейной ипотеке
В Гильдии Риэлторов назвали минимальный доход для желающих взять ипотеку в Москве