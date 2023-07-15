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ООН: основными получателями украинской продукции в рамках зерновой сделки являются страны ЕС

15 июля 2023, 14:07

Фото: istockphoto/:Andrey Iudin

По данным ООН, основными получателями украинской агропродукции благодаря зерновой сделке стали государства, входящие в Евросоюз. На страны ЕС в рамках черноморской инициативы приходится суммарно 38% всех поставок.

Среди европейских стран наибольшее количество украинского зерна было отгружено в Испанию — 2,06 миллиона тонн, или 6,3% от общего объема. Но самую большую долю агропродукции в рамках сделки получил Китай — 7,96 миллиона тонн, что составляет почти четверть от общего объема поставок, передает РИА Новости. В тройку лидеров также входит Турция, куда было направлено 9,9% поставок, или 3,2 миллиона тонн зерна. Далее следуют Италия (2,1 миллиона тонн) и Нидерланды (1,9 миллиона тонн).

В то же время на беднейшие страны, а по классификации ООН к ним относятся Йемен, Афганистан, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия зерновой сделки было направлено всего 768,6 тысячи тонн продукции, что составляет жалкие 2,3% от общего объема отгрузок.

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#зерновая сделка
#ЕС
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#объем
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#ООН
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Артышак: Объём ввозимого из Украины в Польшу зерна сильно превышает показатели прошлых лет
15 июля 2023, 11:07

Фото: iStock/Orientaly

Объёмы ввозимого в Польшу зерна из Украины во много раз превышают показатели импорта прошлых лет. Об этом профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил изданию Rzeczpospolita.
Местные фермеры протестуют из-за неконтролируемого импорта зерна из Украины, начавшегося в начале этого года.

Европейская комиссия в апреле текущего года приняла решение, что украинское зерно может проходить через польскую территорию только транзитом.

Артышак подсчитал, что за первые четыре месяца этого года ввоз пшеницы в Польшу увеличился в 610 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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#зерно
#Польша
#Украина
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На Украине овощи за месяц выросли в цене на 22 процента
15 июля 2023, 09:37

Фото: istockphoto/NeonShot

По сообщению главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, овощи в стране за месяц подорожали на 22%. Одной из главных причин такой динамики цен специалисты называют подорожание топлива.
Выросли в цене картофель, морковь, капуста, яблоки. Основными факторами, оказавшими влияние на рост цен, Иван Томич назвал конфликт на Украине, вызвавший стихийную миграцию сельского населения, повышение цен на топливо и энергоносители, затяжную и холодную весну, которая наблюдалась в этом году, передает РИА Новости. Глава Союза украинского крестьянства также добавил, что в августе ожидать традиционного сезонного снижения цен в этом году не стоит.

По словам заместителя руководителя всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, жителям страны также стоит быть готовыми к подорожанию мяса птицы и яйца. Он отметил, что цена и логистика на промышленное производство будут складываться в зависимости от формирования цены на электричество. Поэтому следует ожидать роста цен на мясо птицы и яйцо на 15-20%.

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#украина
#овощи
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#рост
#топливо
#электричество
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Der Spiegel: Западные санкции не смогли сломить экономику РФ
15 июля 2023, 00:25

Фото: iStock/Egor_Maltsev

Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна выдерживать вводимые ограничения Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel. . Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
По мнению опрошенных изданием экспертов из Германии, российская экономика, несмотря на ослабление рубля, отнюдь не впала в рецессию, как того ожидали. Более того, слабый рубль помогает властям за счет продажи сырья покрывать дефицит госбюджета, так как доходы от экспорта ископаемого топлива Россия получает в валюте, а пенсии, зарплаты и пособия внутри страны выплачиваются в рублях.

В итоге эксперты Der Spiegel пришли к выводу о том, что  из-за устойчивого развития экономики на уровне дефицита бюджета в 3-4 процента в год Россия готова держаться долго, даже в условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО).

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#Россия
#Германия
#санкции
#экономика
#эксперты
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Американская нефтесервисная компания SLB прекратила поставки в Россию
14 июля 2023, 23:32

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) прекращает поставки в Россию оборудования и технологий из-за расширения международных санкций. Об этом говорится в заявлении компании.
В заявлении американского холдинга говорится, что решение принято «в ответ на продолжающееся расширение международных санкций».

В мае SLB, штаб-квартира которой находится в Хьюстоне, заявила о приостановке своих операций в России, заблокировав своим сотрудникам в РФ доступ к программному обеспечению и данным, находящимся в США и Великобритании. Однако, как заявлял тогда гендиректор компании Оливье Ле Пеш, речь о полном уходе из нашей страны на тот момент не шла. Более того, он подчеркивал важность сохранения для SLB российского рынка.

SLB (бывшая Schlumberger) в прошлом году заняла 348-е место в рейтинге крупнейших компаний мира Forbes Global 2000. Компания имеет в своем составе несколько подразделений, которые занимаются поиском нефтяных месторождений и оценкой их запасов, разработкой методов эксплуатации месторождений, бурением и подготовкой скважин к добыче газа и нефти, а также разработкой технологий по нефтедобыче и транспортировке энергоресурсов.

При этом SLB — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

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#SLB
#санкции
#CША
#Россия
#нефтесервис
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Вьетнам хочет возобновить импорт пшеницы из России
14 июля 2023, 21:51

Фото: iStock/BrianScantlebury

Вьетнам заинтересован в возобновлении импорта российской пшеницы. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Уточняется, что Вьетнам также заинтересован в поставках российской люцерны и черешни. В ведомстве отметили, что в рамках переговоров с вьетнамскими коллегами произошло обсуждение поставок отечественной продукции во Вьетнам.

Отмечается, что ранее экспорт пшеницы из России во Вьетнам был затруднен из-за фитосанитарных требований к поставляемому Россией зерну. Главная причина заключается в содержании в пшенице бодяка полевого — сорняка, который считается карантинным организмом для Вьетнама.

Россия предложила Вьетнаму рассмотреть вариант поставок зерна с единичными экземплярами полевого бодяка, которые будут обрабатываться на специальных предприятиях по переработке пшеницы.

Сообщается, что эта процедура приведет к дополнительным затратам российских экспортеров.

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#Вьетнам
#пшеница
#Россия
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Эксперт Плугов: «Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов»
14 июля 2023, 16:46

Фото: istockphoto.com/rusak

Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса Алексей Плугов заявил о возможном подорожании ввозимых в Россию из-за границы фруктов осенью на 12-15%.
Такая ситуация, по мнению эксперта, возможно из-за слабого рубля.

«Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов: бананов, цитрусовых, манго и прочих экзотических фруктов. Они могут подорожать на 12-15%. Но последствия роста курса доллара мы увидим, скорее всего, не раньше сентября», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Плугов.

При этом, он подчеркнул, что наша страна практически полностью обеспечивает себя всеми основными видами овощей.

Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов объяснял «Радио 1», почему цена на лук падает в летний период.

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#продукты
#цена
#фрукты
#экономика
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В Подмосковье начали производить виски в востребованном объёме
14 июля 2023, 16:28

Фото: Минсельхозпрод МО

В Балашихе начали выпускать шотландский виски в новом объёме 0,2 литра. Производство запустила группа компаний «Руст» на заводе «Парламент Продакшн», сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Такой объём востребован у потребителей и позволит укрепить позиции компании в сегменте малых литражей. Всего до конца года планируется произвести более 200 тысяч девятилитровых коробов виски», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
В рамках проекта по импортозамещению в сентябре прошлого года был успешно реализован проект локализации розлива виски Darrow на заводе «Парламент Продакшн». Это позволило производителям сократить расходы по логистике. Напиток не уступает по качеству зарубежному аналогу, а его стоимость уменьшилась почти вдвое.
 
По итогам 2022 года объём продаж Darrow вырос на рекордные 252%. Инвестиции в проект превысили 17,5 млн рублей.

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#Георгий Филимонов
#Минсельхозпрод МО
#виски
#экономика
#импортозамещение
#Балашиха
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковные фермеры с начала года получили по программам поддержки более 1 тыс га
14 июля 2023, 15:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковным фермерам в этом году выделили уже более 1 тыс гектаров земли. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Земля в регионе предоставляется фермерским хозяйствам по программе «Подмосковные 10 гектаров» безвозмездно на срок до шести лет, а также в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Это позволяет им увеличить объёмы производства и число рабочих мест.
«Нашу региональную программу «Подмосковные 10 гектаров» сначала опробовали в отдалённых округах. Увидели, что новая мера интересна бизнесу, и расширили географию. Теперь получить землю можно на 26 территориях. В этом году нашим фермерам предоставили 32 земельных участка, это 1125 га», – рассказал глава региона.
Он напомнил, что помимо «Подмосковных 10 гектаров», в Московской области существует такая востребованная мера поддержки, как предоставление участков без торгов.
«В целом стараемся создавать максимально благодатную почву для бизнеса. Для наших аграриев доступны 30 видов субсидий – например, на производство молока, агротехнические работы», – отметил Воробьёв.
Программа «Подмосковные 10 гектаров» стартовала в прошлом году по поручению губернатора. В качестве пилотных были выбраны городские округа Лотошино, Шатура и Серебряные Пруды. Затем прибавились ещё 23. Площадь участка составляет от 10 до 200 га в зависимости от вида сельскохозяйственной деятельности. Землю до 50 га можно получить для овощеводства, садоводства и пчеловодства, до 100 га – для растениеводства, до 200 га – для разведения мелкого и крупного рогатого скота.
 
Выбрать земельный участок можно на геопортале Московской области и сайте Миноблимущества. Далее необходимо заполнить на региональном портале госуслуг заявление в электронном виде. Срок его рассмотрения – 15 рабочих дней.
 
Что кается земли в аренду без торгов, то её можно получить на региональном портале госуслуг, выбрав соответствующую подуслугу. Срок рассмотрения заявки – 15 рабочих дней.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#фермеры
#земля
#подержка
#Подмосковные 10 гектаров
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Подмосковное мороженое признали одним из лучших брендов России
14 июля 2023, 14:57

Фото: Мининвест МО

Производитель мороженого из Мытищ «Айскейк-Эко» стал победителем Всероссийского конкурса новых лучших брендов. Компания первенствовала в партнёрской номинации X5, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В своём сегменте компания из Долгопрудного работает уже около 10 лет, выпуская качественное и вкусное мороженое. Её продукция хорошо известна не только в России, но и за её пределами. На производстве трудятся более 100 человек. 
 
Сегодня в числе клиентов компании – крупные торговые сети, среди которых немало магазинов продуктов здорового питания. «Айскейк-Эко» производит для них продукцию, которая потом продаётся под их собственными торговыми марками.
 
Экспортную деятельность компании помогает развивать Фонд поддержки ВЭД Московской области. Компания не раз пользовалась его образовательными сервисами, позволяющими укрепись экспортную составляющую бизнеса.
 
Конкурс новых лучших брендов организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Лауреатами стали более 30 российских компаний. От Подмосковья участие в конкурсе приняли более 100. В число победителей вошли сразу три подмосковные компании. 

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#Мининвест МО
#морожение
#конкурс
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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