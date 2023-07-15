ООН: основными получателями украинской продукции в рамках зерновой сделки являются страны ЕС

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По данным ООН, основными получателями украинской агропродукции благодаря зерновой сделке стали государства, входящие в Евросоюз. На страны ЕС в рамках черноморской инициативы приходится суммарно 38% всех поставок.
В то же время на беднейшие страны, а по классификации ООН к ним относятся Йемен, Афганистан, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия зерновой сделки было направлено всего 768,6 тысячи тонн продукции, что составляет жалкие 2,3% от общего объема отгрузок.
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