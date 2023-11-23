Опасная игра: В Топливном союзе раскрыли, чем чревато госрегулирование цен на бензин

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Власти не поддержали государственное регулирование цен на бензин и дизель в России. Инициативу об ограничении стоимости топлива в стране осенью в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с «Радио 1» отметил, что любое государственное регулирование цен на бензин негативно влияет на рынок. По его словам, это чревато дефицитом и проблемами с распределением топлива.
Эксперт подчеркнул, что цены на топливо в России и так негласно регулируются. Это приводит к тому, что независимые компании вынуждены повышать стоимость бензина, чтобы цены была рыночной.
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«Это очень опасная игра. Любое регулирование цен всегда чревато дефицитами, проблемами распределения, деградации инфраструктуры, когда заправок просто не хватает», — отметил Баженов.
«Все проблемы топливного рынка, которые у нас возникают, вызваны тем самым регулированием цен. Потому что де-факто розничные цены у нас в стране и так регулируются по принципу “инфляция минус”. Это делается негласно, в рамках договорённостей между компаниями и правительством. Нефтяные компании держат цены на своих АЗС в рамках инфляции, а все остальные рыночные агенты подстраиваются под цены своих конкурентов», — добавил Баженов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова