Опытный образец российского самолета Ил-96-400М совершил первый полет

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Новый широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил свой первый полет. Испытания прошли в штатном режиме и завершились успешно.
Об этом сообщил заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приводит официальный сайт кабинета министров РФ.
Он также добавил, что модернизированная и усовершенствованная версия Ил-96-400М не только сохранила высокие характеристики своего предшественника Ил-96-300, но и приобрела новые возможности для эксплуатации и перевозки грузов на дальние расстояния. Максимальная дальность полета новой модели самолета составит 8 100 километров.
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«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — отметил министр.
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Александр Бойцов