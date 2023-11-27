Оптовые цены на куриное мясо и свинину в России начали снижаться

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За последнюю неделю ноября некоторые позиции мяса птицы стали дешевле на 10%, а свинины — на 4%. Снижение оптовых цен происходит на фоне повышенного внимания регуляторов к этому рынку.
В октябре после совещания под председательством Владимира Путина, на котором обсуждался рост цен на куриное мясо, министерство сельского хозяйства РФ анонсировало частичное ограничение экспорта этой продукции с 1 декабря 2023 года до 30 апреля 2024 года, а также ее беспошлинный ввоз в страну в следующем году в объеме до 160 тысяч тонн. Источник издания на рынке объясняет снижение оптовых цен на часть ассортимента мяса птицы с ограничением экспорта, которое может происходить под влиянием регуляторов.
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Александр Бойцов