Опубликован прогноз роста цен на мясо и яйца до конца года

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Генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов заявил, что до конца 2023 года яйца могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Плугова, рост цен на яйца объясняется несколькими факторами: сезоном и падением рубля. Из-за того, что ослабевает нацвалюта, дорожает оборудование и импортные кормовые добавки.
Гендиректор «АБ-Центра» отметил, что весной оптовая цена на говядину поставила рекорд, летом стоимость немного уменьшилась. При этом до конца 2023 года розничные цены на мясную продукцию могут увеличиться еще на 5%.
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«Продукция птицеводства в целом дорожает. В том числе из-за колебаний курсов валюты, роста цен на кормовые добавки, оборудование, тарифов на электричество», — приводит слова Плугова NEWS.ru.
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Екатерина Коршунова