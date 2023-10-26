Опубликованы подробности продажи контрольного пакета «Яндекса» инвесторам

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Контрольный пакет российского «Яндекса», возможно, перейдёт консорциуму инвесторов, каждый из них получит по 7,28%.
Об этом пишет Forbes, ссылаясь на источники. Стороны планируют закрыть сделку до конца 2023 года. В «графике стоит ноябрь», но окончательные сроки будут зависеть от администрации президента, решения совета директоров «Яндекса», а также санкционных аспектов. Стоимость бизнеса оценивается в $5,5 млрд с учетом дисконта в 50%.
В число потенциальных инвесторов вошли группа ВТБ, бизнесмены Владимир Потанин и Иван Таврин, основатель Faberlic Алексей Нечаев, пенсионный фонд «Газфонд» и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В переговорах участвует представитель «Лукойла».
По предположениям, после закрытия сделки инвесторы получат право управлять советом директоров.
В ноябре 2022 года «Яндекс» сообщил о планах разделения активов группы.
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В число потенциальных инвесторов вошли группа ВТБ, бизнесмены Владимир Потанин и Иван Таврин, основатель Faberlic Алексей Нечаев, пенсионный фонд «Газфонд» и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В переговорах участвует представитель «Лукойла».
В ноябре 2022 года «Яндекс» сообщил о планах разделения активов группы.
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Мария Фирсова