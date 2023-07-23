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Орбан: Западные компании прекрасно себя чувствуют в России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о нежелании европейских компаний покидать российский рынок
23 июля 2023, 00:25

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, что компании из Европы продолжают считать экономику РФ частью общемировой, а потому отказываются покидать российский рынок. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Свободном университете в Трансильвании, передает ТАСС.
По словам главы венгерского правительства, из 1400 западных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, окончательное решение о том, что они покидают рынок нашей страны, выбрали лишь 8,5%. При этом большинство компаний из Европы, работающих в реальном промышленном секторе, по-прежнему остаются здесь: например, среди фармацевтических компаний таковых насчитывается 88%, в энергетическом секторе — 70%, а среди горнодобывающих компаний — 79 процентов.

Более того, как рассказал Виктор Орбан, попытки отрезать Россию от мира с помощью санкций работают крайне неэффективно. Это связано, по его мнению, с глубокой интегрированностью российской экономики в мировую, особенно — в сфере топлива и энергетики.


Премьер-министр Венгрии также отметил, что за прошлый год компании Запада принесли в российский бюджет 3,5 млрд долларов, что свидетельствует о явном интересе к российской экономике со стороны западных бизнесменов и инвесторов.

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#Виктор Орбан
#Россия
#санкции
#экономика
#иностранные компании
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Norsk Hydro потребовал от LME прекратить торговлю и хранение российского алюминия
22 июля 2023, 09:10

Фото:istockphoto/peshkov

Норвежская компания Norsk Hydro попросила Лондонскую биржу металлов LME пересмотреть решение об отсутствии запрета на торговлю и хранение российского алюминия.
Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на письмо норвежского производителя металла.

В Norsk Hydro также уточнили, консультировалась ли LME с Британским управлением по финансовому регулированию (FCA) по поводу рисков, которые связанны с наличием российского металла на складах и торговли им через биржевую систему. Речь идет о том, что на алюминий из России  приходится 80% запасов этого металла на складе. Для сравнения: в мае показатель равнялся 68%, а в октябре 2022 года составлял всего 18%.

Учитывая, что на этот металл из РФ идет существенная скидка, его хранение может угрожать базовому статусу контрактов LME на металл. Если российского металла будет всё больше, то это приведёт к давлению на цену, сказано в обращении.

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#алюминий
#металл
#биржа
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Белорусский инвестор запустит в Подмосковье производство ковров
21 июля 2023, 19:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Белорусская компания «Витебские ковры» запустит в индустриальном парке «Есипово» производство ковровой продукции. Новое предприятие начнёт работу в IV квартале этого года. Объём инвестиций на первом этапе превысит 20 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Белорусское предприятие «Витебские ковры» было создано 120 лет назад. Сегодняшний у компании две промышленные площадки, где работают более 1,4 тыс сотрудников – в Витебске и Бресте. Около 80% продукции отправляют на экспорт в Россию.
«В России у нас порядка 20 контрагентов, с которыми мы сотрудничаем много лет. Но чтобы оперативно выполнять заказы и осуществлять доставку в сжатые сроки, нужно максимально сократить логистические цепочки и приблизить продукцию к покупателю. Поэтому мы решили запустить производство в Подмосковье», – пояснил гендиректор ОАО «Витебские ковры» Артём Лоханкин.
Предприятие производит порядка 18 млн кв м ковровой продукции в год. В этом году в линейке тканых ковров – около 25 коллекций. Они отличаются не только цветовой гаммой, но и структурой.
 
На первом этапе на предприятии установят одну производственную линию, но в перспективе мощности будут увеличены. 

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#Мининвест МО
#инвестиции
#Белоруссия
#ковры
#индустриальный парк
#Есипово
#предприятие
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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Госдума приняла закон о налогах для удаленщиков и фрилансеров
21 июля 2023, 18:45

Фото: iStock/blinow61

Председатель Российского союза налогоплательщиков, депутат Госдумы Артём Кирьянов рассказал, что Госдума в третьем чтении приняла закон об НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров, которые трудятся как внутри России, так и за границей. Об этом сообщает «Абзац».
«Речь идёт о ставке в 13–15%, как и для всех остальных россиян. 15% – ставка, которая начинается при доходах от пяти миллионов рублей в год», — приводит слова Кирьянова «Абзац».

Отмечается, что повышенные средства поступят в фонд целевого назначения «Круг добра», занимающийся детьми с тяжёлыми патологиями редких заболеваний.

Ранее Министерство финансов предлагало установить ставку в 30% для тех россиян, кто не живёт в стране, но при этом работает на отечественные компании.

Кирьянов пояснил, что ставка в 30% по налогам на доходы физических лиц присутствует в российском законодательстве. Она относится к тем людям, которые большую часть времени проводят за пределами России.

Сообщается, что закон упрощает порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Теперь компании самостоятельно будут направлять необходимые сведения в налоговые органы.

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#налог
#Госдума
#фриланс
#удаленная работа
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Набиуллина анонсировала возможное ужесточение мер ЦБ РФ
Глава ЦБ России Набиуллина заявила о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки
21 июля 2023, 15:32

Фото: сайт Кремля

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета.
По ее словам, совет директоров финансового регулятора обсуждал более радикальное повышение ключевой ставки, нежели на 1 пункт. Она также добавила, что ЦБ допускает дальнейший рост показателя ставки на ближайших заседаниях. 

Прежде сообщалось, что ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 8,5 процента годовых впервые с сентября 2022 года. Мера была обусловлена инфляцией, рост которой, финансовый регулятор намерен сократить. 

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#Набиуллина
#ЦБ
#Россия
#ключевая ставка
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МИД РФ заявил, что вопрос создания собственной валюты БРИКС будет затронут в августе
21 июля 2023, 13:53

Фото: iStock/hamzehsh12

МИД России, что вопрос создания новой валюты БРИКС будет затронут на саммите в августе. Об этом пишет RT.
В МИД пояснили, что формирование устойчивых механизмов расчётов, позволяющих эффективно обслуживать взаимную торговлю — одно из ключевых направлений сотрудничества стран БРИКС. В ведомстве отметили, что эта работа ведется планомерно и последовательно.

«С учётом текущей международной обстановки эта тема будет затронута в ходе предстоящей встречи лидеров объединения», — цитирует RT МИД.

Отмечается, что переход на расчёты в национальных валютах осложняется множеством факторов.

По данным ведомства, в последнее время всё больше государств задумываются над повышением роли альтернативных доллару валют во взаимных расчётах.

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#БРИКС
#МИД
#валюта
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ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5%
ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5 процента годовых впервые с сентября 2022 года
21 июля 2023, 13:45

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России после длительной паузы резко поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, сославшись на усиление инфляционного давления, об этом сообщает финансовый регулятор.
Решение об увеличении процентной ставки принято 21 июля Советом директоров организации. 

По прогнозам регулятора, ставка может возрасти в ближайшем будущем. Мера будет введена для того, чтобы стабилизировать инфляцию в предстоящем году. В ЦБ уточнили, что увеличение ставки до 8, 5%, связана с ростом внутреннего спроса и дестабилизацией рынка. 

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#ставка
#ЦБ России
#экономика
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В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам
21 июля 2023, 10:39

Фото: istockphoto / yacobchuk

С 1 августа в стране состоится индексация пенсий для работающих пенсионеров.
Анонс повышения сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет URA.RU. По данным депутата, пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля. Сумма незначительная, но в текущих условиях выплаты индексируют на сумму до трех пенсионных баллов (до 371,31 рубля), отмечает депутат. 
 
По словам Бессараб, многие работающие пенсионеры получают заработную плату, позволяющую набрать до пяти баллов.
 
«Мы работаем над тем, чтобы позволить работающим пенсионерам зарабатывать больше. Сегодня для России важно оставить на рынке труда грамотных, квалифицированных», —рассказала депутат Светлана Бессараб.
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#индексация
#пенсия
#пенсионеры
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Внешний долг к ВВП России обновил показатели исторического минимума
21 июля 2023, 10:23

Фото: iStock/Professor25

Уровень внешнего долга РФ по отношению к ВВП страны по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15%.
РИА Новости провело анализ данных ЦБ. Согласно опубликованным в мае расчетам, объём задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам 2022 года равнялся 16,6%. Такой результат был наименьшим с 1993 года.

Но уже в первом квартале 2023 года показатель продолжал сокращаться, достигнув 15,45%. Внешний долг России на конец марта нынешнего года составлял 354,8 млрд долларов (около 27,35 трлн рублей).
 
Максимальный за современную российскую историю уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году: он достигал 91%.  

На прошлой неделе Центробанк сообщил, что внешний долг РФ на 1 июля составляет 347,7 млрд долларов. Таким образом, нынешний уровень долга оказался минимальным с конца 2006 года.

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#ВВП
#внешний долг
#Россия
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Вице-премьер Новак рассказал, когда цены на бензин стабилизируются в России
Вице-премьер Новак: цены на бензин в России стабилизируются после ремонтов на НПЗ
21 июля 2023, 10:21

Фото: iStock/bigtunaonline

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что работа по стоимости на бензин ведется по бирже, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на НПЗ. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Новак отметил, что на данный момент по дизельному топливу нет проблем с объемами и ценовой политикой. 

«И бензин, и дизель находятся на уровне инфляции», — отметил вице-премьер.

Новак добавил, что объемы поступления на биржу увеличатся после того, как заводы будут отремонтированы.

Напомним, ранее руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, что резкий рост цен на бензин вызван подорожанием нефти и экспортными аналогами. Он отметил, что на сегодняшний день ситуация вернулась к позициям до 2022 года. Также на стоимость топлива повлияло ослабление курса рубля, добавил Баженов.

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#бензин
#цены
#экономика
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