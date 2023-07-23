Орбан: Западные компании прекрасно себя чувствуют в России

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, что компании из Европы продолжают считать экономику РФ частью общемировой, а потому отказываются покидать российский рынок. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Свободном университете в Трансильвании, передает ТАСС.
По словам главы венгерского правительства, из 1400 западных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, окончательное решение о том, что они покидают рынок нашей страны, выбрали лишь 8,5%. При этом большинство компаний из Европы, работающих в реальном промышленном секторе, по-прежнему остаются здесь: например, среди фармацевтических компаний таковых насчитывается 88%, в энергетическом секторе — 70%, а среди горнодобывающих компаний — 79 процентов.
Более того, как рассказал Виктор Орбан, попытки отрезать Россию от мира с помощью санкций работают крайне неэффективно. Это связано, по его мнению, с глубокой интегрированностью российской экономики в мировую, особенно — в сфере топлива и энергетики.
Премьер-министр Венгрии также отметил, что за прошлый год компании Запада принесли в российский бюджет 3,5 млрд долларов, что свидетельствует о явном интересе к российской экономике со стороны западных бизнесменов и инвесторов.
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Более того, как рассказал Виктор Орбан, попытки отрезать Россию от мира с помощью санкций работают крайне неэффективно. Это связано, по его мнению, с глубокой интегрированностью российской экономики в мировую, особенно — в сфере топлива и энергетики.
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Артем Путинцев