Орбан заявил, что злится на Киев за повышение платы за транзит нефти в Венгрию

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что злится на украинские компании, которые увеличивают плату за транзит нефти из РФ. Об этом Орбан рассказал в эфире радио Kossuth.
Орбан пояснил, что венгерские компании были вынуждены поднять цены на бензин, за которыми последовал рост инфляции на 0,5% за последнее время. Он также добавил, что Евросоюз выделил Киеву за полтора года более 730 миллионов евро. Это отрицательно сказалось на европейской экономике.
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