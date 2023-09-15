Орбан заявил, что злится на Киев за повышение платы за транзит нефти в Венгрию

Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. В ЦБ подчеркнули, что необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году.