Орбан заявил о нежелании западных компаний уходить из России

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Западные компании не собираются покидать российский рынок и спокойно продолжают на нем работать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Россия остается привлекательной для иностранных бизнесменов и инвесторов.
При этом, по словам Орбана, иностранные предприятия заплатили в бюджет РФ в 2022 году 3,5 млрд долларов, что говорит о желании законно работать на территории нашей страны. Как подчеркнул премьер-министр Венгрии, российская экономика слишком тесно связана с мировой — особенно в том, что касается энергетического сектора. А стало быть, попытки изолировать Россию от мира при помощи санкций не будут эффективными.
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