Орешкин назвал причины падения рубля в этом году

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин
Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин в кулуарах VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке озвучил причины ослабления рубля в первой половине 2023 года.
Причинами чиновник назвал снижение цен на нефть и восстановление импорта за счет перенаправления с западного рынка на южно-восточный.
Также чиновник заявил, что импорт товаров и услуг идет на спад в этом году, экспорт растет за счет стабилизации цен на нефть, валюта больше поступает в страну, чем убывает.
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«Сейчас факторы уже складываются в другую сторону, и с высокой вероятностью пик динамики курса уже позади», — утвердил Орешкин.
«Сейчас восстанавливается, импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года, экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились, восстановились существенно, мы опускались до $50-55 за баррель, сейчас это $70-75 за баррель по российской экспортной нефти», — заключил Максим Орешкин.
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Алина Юрчак