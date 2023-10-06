Орешкин заявил, что доллар перестанет расти «рано или поздно»

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Доллар перестанет расти «рано или поздно».
Помощник президента РФ Максим Орешкин ответил на вопрос SHOT, когда перестанет расти доллар фразой «рано или поздно».
Ранее инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган рассказал, что рубль может ненадолго укрепиться, если будут введены валютные ограничения, если укрепится цена на нефть и вырастут доходы. Однако в глобальном плане российская валюта обречена на просадку.
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Ранее инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган рассказал, что рубль может ненадолго укрепиться, если будут введены валютные ограничения, если укрепится цена на нефть и вырастут доходы. Однако в глобальном плане российская валюта обречена на просадку.
«Я думаю, что на фоне укрепления цены на нефть, на фоне увеличения валютных поступлений, на фоне роста доходов рубль будет потихоньку укрепляться в короткую. Я не исключаю, что к концу года мы увидим уровень 87-92 рубля за доллар. Но уже в следующем году мы будем видеть более низкие уровни по рублю: может быть, 110-115 рублей за доллар. Наверное, глобально рубль обречён на какую-то просадку, но на какую, – сложно сказать. Наверное, в долгосрок он будет проседать», — отметил Коган.Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что повышение ставки в отношении инфляции работает только негативно. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что удорожание кредитов будет переноситься на конечную цену продукта, что вызовет рост цен.
«Они наоборот разгонят инфляцию, потому что кредит подорожает, и его будут переносить в конечную цену. А мы знаем, что часть импорта обеспечивается в том числе за счёт кредитных средств. То есть это так называемое конвертирование оборотных средств. В отношении реального сектора и конечных цен для потребителей ситуация безрадужная, потому что у нас конечная продукция в той или иной форме содержит импортные комплектующие, ингредиенты», — сказал Никита Кричевский.Читайте также:
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Мария Фирсова