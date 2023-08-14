Орешкин заявил, что нормализация рубля ожидается в скором времени

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Помощник президента России Максим Орешкин сказал, что в интересах российской экономики - сильный рубль.
ТАСС пишет, что слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики, поэтому в интересах российской экономики - сильный рубль. Нормализация курса прогнозируется в ближайшее время. Об этом в авторской колонке для ТАСС сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.
Сегодня курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей. Это случилось впервые с 23 марта прошлого года. Доллар расчётами «завтра» по ситуации на 09:10 мск растёт на 72 копейки, до 100,15 рубля. Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля. Курс юаня дорожает на 7 копеек, до 13,77 рубля.
Ранее депутат Аксаков сказал, что россиянам наплевать на курс доллара. По мнению главы комитета, Россия сейчас находится «на пике развития в новейшей истории», и такого он «не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда».
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«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль», пишет Орешкин.
Ранее депутат Аксаков сказал, что россиянам наплевать на курс доллара. По мнению главы комитета, Россия сейчас находится «на пике развития в новейшей истории», и такого он «не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда».
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Мария Фирсова