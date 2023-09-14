Origo: Венгрия обвинила Украину в высокой инфляции в стране

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Ответственность за высокую инфляцию в Венгрии несет Украина, которая в пять раз увеличила плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, слова которого приводит портал Origo.
«Украина увеличила плату за транзит [нефти] в пять раз, из-за чего цены на топливо начали резко расти», — сказал Гуйяш, отметив при этом, что подобное решение Киева привело к росту инфляции в Венгрии по меньшей мере на полпроцента за последние два месяца.
В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций против России, который предусматривает в том числе прекращение поставок нефти по северной ветке трубопровода «Дружба». Однако Будапешту удалось добиться исключения из ограничений для поставок по трубопроводу в обмен на снятие вето с санкций против поставок российской нефти по морю.
«Дружба» — это крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Изначально нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную, идущую по территории Белоруссии, Польши, Германии, Литвы и Латвии и Литвы, и южную, проходящую по территории Украины, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии.
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В июне ЕС ввел 11-й пакет санкций против России, который предусматривает в том числе прекращение поставок нефти по северной ветке трубопровода «Дружба». Однако Будапешту удалось добиться исключения из ограничений для поставок по трубопроводу в обмен на снятие вето с санкций против поставок российской нефти по морю.
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Артем Путинцев