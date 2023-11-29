Основатель СДЭК начал поиск покупателя на свою долю в компании

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Основатель и гендиректор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт, эмигрировав в Израиль, ищет покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал».
Об этом пишут «Ведомости». Сообщается, что доля Гольдорта составляла 55,44%. Сам Гольдорт, не ответил прямо на вопрос о продаже собственной доли.
Переговоры о покупке доли в первом полугодии нынешнего года вели Совкомбанк, Тинькофф Банк, АФК «Система», а также Qiwi. К сделке проявили интерес «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и конкурент компании «Деловые линии».
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Переговоры о покупке доли в первом полугодии нынешнего года вели Совкомбанк, Тинькофф Банк, АФК «Система», а также Qiwi. К сделке проявили интерес «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и конкурент компании «Деловые линии».
«Гольдорт лично рассылал письма с предложением о выкупе его доли контрагентам. Порой письма попадали к непрофильным сотрудникам, например из отдела маркетинга и продаж», —пишут «Ведомости».Ранее сообщалось, что в Подмосковье в преддверии Нового года откроют более 20 предприятий общественного питания. Об этом рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мария Фирсова