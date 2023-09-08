Основной пакет акций пермского «Метафракс Кемикалс» передадут России

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Судья краевого арбитража Татьяна Морозова сообщила, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства основного пакета акций приватизированного в 90-е годы пермского предприятия «Метафракс Кемикалс», который занимается производством метанола, передает РИА Новости.
Напомним, ранее Мишустин заявил, что российский бизнес продолжает уверенную адаптацию к внешним вызовам, а также расширяет действующие проекты и запускает новые в перспективных нишах.
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