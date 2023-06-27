Ожерельевский завод комбикормов к сентябрю модернизирует производство

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Объём инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей
Подмосковный завод комбикормов для птицефабрик группы «Черкизово» увеличивает мощности и объём производства. Об этом сообщили в Минсельхозпроде Московской области.
Речь идёт об одном из старейших предприятий группы «Черкизово» Ожерельевском комбикормовом заводе, расположенном на юге Московской области. Вся продукция завода предназначена для птицефабрик, расположенных в Московской и Липецкой областях. После расширения производства часть комбикормов будет поставляться также на птицефабрики в Тульской области, отметили в ведомстве.
Сегодня на площадку уже поставлено производственное оборудование, начинается его монтаж. После модернизации завод увеличит мощности с 300 тыс до 500 тыс тонн комбикормов в год. Полностью модернизацию завода планируют завершить в сентябре этого года. Объём инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Подмосковье за три года откроют 150 импортозамещающих предприятий.
Речь идёт об одном из старейших предприятий группы «Черкизово» Ожерельевском комбикормовом заводе, расположенном на юге Московской области. Вся продукция завода предназначена для птицефабрик, расположенных в Московской и Липецкой областях. После расширения производства часть комбикормов будет поставляться также на птицефабрики в Тульской области, отметили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Подмосковье за три года откроют 150 импортозамещающих предприятий.
Лора Луганская