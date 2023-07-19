Ожидается приостановка роста экономики из-за резкого падения рубля

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Рост российской экономики может приостановиться из-за ослабления рубля. Об этом говорится в июльском «Анализе макроэкономических тенденций» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Сложившаяся ситуация привела к тому, что в первые недели июля наблюдался повышенный спрос населения на товары, которые старались выкупить до повышения цены. Это приводит к инфляции, которая в последствии сказывается на доходах предприятий и активности инвестиций.
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