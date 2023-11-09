Ozon инициировал процесс дерегистрации своих бумаг в США

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Решение о делистинге американских депозитарных акций (ADS) онлайн-ретейлера Ozon начало действовать. Компания в начале процесса дерегистрации бумаг в США.
«Ozon подал форму 15F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для прекращения регистрации своих американских депозитарных акций (ADS) в США. С этого дня все обязательства Ozon по предоставлению отчетности по американским стандартам остановлены. Компания ожидает, что решение о прекращении регистрации начнёт действовать не позднее 7 февраля 2024 года», - уведомила компания.30 сентября онлайн-ретейлер подал в SEC специальную форму. Она запустила процедуру добровольного исключения бумаг Ozon из списка Nasdaq Global Select Market. Сегодня решение о делистинге вступило в силу.
«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи и прекращении регистрации в США, поскольку у нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на Nasdaq будет возобновлена», - сказано в сообщении.Бумаги Ozon продолжат обращаться на Московской бирже, а также Международной бирже Астаны.
Читайте также:
На Западе осознали неэффективность антироссийских санкций
В Подмосковье запустили импортозамещающее производство кабеля
В МВФ заявили о рисках для мировой экономики из-за конфликта в секторе Газа
Мария Фирсова