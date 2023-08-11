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Озвучен прогноз по курсу доллара на следующей неделе

Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара в районе 95,5-99 рублей
11 августа 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/dimarik

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала курс доллара на следующей неделе в диапазоне 95,58-99 рублей.
«В понедельник рубль может отреагировать на выходящие поздно вечером 11 августа данные о динамике ВВП России за II квартал 2023 года. У августа есть репутация рокового месяца для рубля и российской экономики. На следующей неделе можно ожидать курс доллара в 95,5-99 рублей», — пояснила в беседе с RT Мильчакова.

Она добавила, что после заявления ЦБ РФ о том, что перкращается покупка валюты, рубль прекратил обваливаться и даже немного пришёл к равновесию.


До этого стало известно, что курс евро на Московской бирже превысил показатель в 108 рублей в первый раз с 24 марта 2022 года. Курс доллара равен примерно 97,8 рубля, китайскую валюту продают за 13,4 рубля. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прогнозирует, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться.

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#экономика
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ЦБ РФ разработал «рисковый» сценарий развития экономики РФ
ЦБ РФ назвал три сценария развития российской экономики до 2026 года
11 августа 2023, 14:17

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России определил три сценария развития экономики страны до 2026 года. Это базовый, усиление фрагментации и рисковый. Соответствующие сведения приведены на официальном сайте ЦБ РФ.
По информации финансового регулятора, на российской экономике сказывается общий геополитический фон, с чем связаны дальнейшие риски.  

По прогнозам банка, сценарий развития отечественной экономики может привести к инфляции, показатели которой будут достаточно высоки. В 2024-2025 годах допускается проведение более жесткой денежно-кредитной политики. Отмечается, что несмотря на финансовый кризис, в случае реализации самого рискового сценария, ВВП страны не опустится ниже уровня, который был достигнут в 2020 году. Однако, специалисты ЦБ добавили, что цены на нефть могут значительно упасть. 

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Балицкий: новая олигархия в Запорожской области приветствоваться не будет
11 августа 2023, 13:10

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе «новая олигархия» приветствоваться не будет. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Балицкого, регион не спешит отдавать собственность в частные руки. Он также отметил, что на данный момент единственный гарант в Запорожской области — это государство.

Напомним, врио губернатора Запорожской области заявил, что власти региона подготовили свою программу развития области на десять лет.

Ранее Балицкий сообщил о том, что Российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить танковый прорыв в районе Работино Запорожской области. Он подчеркнул, что остатки украинской группы с двумя танками вынуждены были отступить. По словам Балицкого, ВСУ продолжают интенсивно обстреливать позиции ВС РФ. Однако российские солдаты дают жесткий отпор противнику.

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#военные
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#вс рф
#заэс
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Предпринимателям дали возможность взять кредит с господдержкой
11 августа 2023, 12:30

Фото: istockphoto / ronstik

У подмосковных предпринимателей появилась возможность инвестиционного кредита с господдержкой на условиях льготного финансирования.
Правительство России приняло ряд программ государственной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса и других. 

В связи с чем Оргкомитет Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» рассматривает заявки от предпринимателей на льготное кредитование. 

Чтобы получить услугу льготного кредитования необходимо: 
— заполнить заявку на сайте;
— направить документы по Инициатору проекта и инвестиционному проекту;
— плотное взаимодействовать с сотрудниками Оргкомитета.

Подробнее ознакомиться с условиями получения льготного кредитования можно по ссылке. 

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#мсп
#регионы
#развитие
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Мишустин заявил о росте всех ключевых показателей в российской экономике
11 августа 2023, 11:32

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по итогам первого полугодия Россия вышла на положительные значения по всем ключевым показателям в сфере экономики. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.
По словам Мишустина, основной вклад внесли обрабатывающие производства, их рост превысил шесть процентов. Премьер-министр отметил, что динамика в промышленном производстве увеличилась на 2,5 процента.

Напомним, ранее Мишустин заявил о том, что на содержание и ремонт дорог регионального и местного значения будет выделено 15 миллиардов рублей. Отмечается, что будут отремонтированы маршруты в кварталах и дворах, которыми люди пользуются ежедневно. По словам Мишустина, около 180 млн кв. м региональных и городских дорог построят и приведут в нормативное состояние. Премьер-министр отметил, что принятое решение сделает дороги более комфортными для поездок и удобными для пешеходов. 

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#мишустин
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Курс евро поднялся выше 108 рублей впервые с марта 2022 года
11 августа 2023, 11:19

Фото: istockphoto/filmfoto

Курс евро на Московской бирже превысил показатель в 108 рублей в первый раз с 24 марта 2022 года.
Такие данные публикует сайт биржи. Курс доллара равен примерно 97,8 рубля, китайскую валюту продают за 13,4 рубля.
 
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прогнозирует, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться.
 
Также аналитик Артём Деев заявил, что ожидает 96 руб. за доллар и 105-107 руб. за евро в сентябре. Он отметил, что нынешний рост доллара в России вызван ограниченностью предложения иностранной валюты от экспортёров и проблемами с репатриацией денег из-за границы. При этом, по мнению эксперта, рубль может укрепиться за счёт улучшении ситуации на рынке энергоносителей, а также повышения ключевой ставки на рынке ЦБ.

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#евро
#валюта
#курс рубля
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Сидр из Звенигорода завоевал награду международного конкурса GLINTCAP
10 августа 2023, 19:09

Фото: Хавива Фонина

Натуральный сидр из деревни Турбачеевка под Звенигородом получил бронзовую медаль престижного международного конкурса Great Lakes International Cider and Perry Competition (GLINTCAP), ежегодно проходящего в США. Продукт был отмечен в номинации «Современный сидр сухой».
В ходе конкурса судьи оценили около 2 тыс образцов напитков от коммерческих производителей и домашних сидроделов. Сидр из натурального яблочного сока прямого отжима из Турбачеевки, по отзывам экспертов, – полная противоположность напитку из яблочного сиропа, разбавленного водой, который порой выдают за традиционный сидр. 
 
Как рассказала владелица сидродельни Ольга Ефимова, натуральный напиток там готовят без сахара, консервантов и химических добавок. Чтобы сделать сидр, нужно найти подходящие яблоки, измельчить их, отжать сок, запустить процесс его брожения и следить, когда напиток будет готов. 
 
В России пока нет специальных сидровых сортов яблок. Часто сидроделам бывают интересны дикие яблоки или плоды из заброшенных садов. Готовить напиток стараются из невзрачных плодов среднего размера – из таких получаются напитки с самыми яркими вкусами.
 
Благодаря губернаторской программе «Фермер Подмосковья» в этом году Ефимова вместе с мужем купила 30 гектаров земли и планирует разбить яблоневый сад, чтобы увеличить объёмы производства. 

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#сша
#подмосковье
#московская область
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Подмосковная компания получила промышленную ипотеку на запуск текстильного производства
10 августа 2023, 18:27

Фото: Istockphoto / Eugene487

Компания «ТИМУР И КО» откроет производство текстильной продукции в городском округе Подольск. Для этого она приобрела помещение за счёт госпрограммы «Промышленная ипотека», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Льготный кредит был получен в «Сбере». Его сумма составила 35 млн рублей. С помощью кредита инвестор выкупил объект площадью 1 тыс кв м, где вскоре запустит производство головных уборов, шарфов, перчаток и варежек.
 
Запуск программы льготных кредитов для бизнеса на приобретение готовых производственных помещений «Промышленная ипотека» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. После представления программы правительству России было решено запустить её на федеральном уровне.
 
Сегодня в рамках «Промышленной ипотеки» предпринимателям доступен кредит по ставке до 5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа на эти цели – 500 млн рублей.

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#подмосковье
#московская область
#промышленность
#ипотека
#экономика
#мининвест мо
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«Ренессанс кредит» введет комиссию за внесение наличных долларов и евро в кассах
10 августа 2023, 17:54

Фото: iStock/jasastyle

Банк «Ренессанс кредит» с 16 августа вводит комиссию в размере 10% за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день.
Отмечается, что на текущий момент комиссия за внесение валюты в наличной форме отсутствует. 

Ранее такой же вид комиссии в своих банкоматах до максимум 10% увеличил «Тинькофф банк».

Напомним, ранее Центр экосистемной безопасности (ЦЭБ) «Тинькофф» выявил финансовую пирамиду In Touch Media, в которой участвовало минимум пятнадцать тысяч человек. Сообщается, что финансовая пирамида прикрывалась сотрудничеством с банком, пользователям поступало предложение оформлять кредитные карты «для заработка».

После обнаружения мошеннических писем сотрудники ЦЭБ начали комплексную проверку. Отмечается, что банк «Тинькофф» организовал дополнительную защиту своих клиентов.

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#комиссия
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#рф
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В Московской области приступили к сбору урожая картофеля
10 августа 2023, 17:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные аграрии начали сбор урожая картофеля и овощей открытого грунта, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода. Уже собрано около 12 тыс тонн ранних овощей с площади 0,5 тыс га. Это 7,4% от общего плана.
Урожайность составляет 205 центнеров на гектар. Картофель выкопан с площади в 115,6 га – это 0,8% плана. 
 
По данным министерства, картофеля в этом году уже собрали на 2,2 тыс тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
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#картофель
#овощи
#урожай
#подмосковье
#московская область
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