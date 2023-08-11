Озвучен прогноз по курсу доллара на следующей неделе

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала курс доллара на следующей неделе в диапазоне 95,58-99 рублей.
«В понедельник рубль может отреагировать на выходящие поздно вечером 11 августа данные о динамике ВВП России за II квартал 2023 года. У августа есть репутация рокового месяца для рубля и российской экономики. На следующей неделе можно ожидать курс доллара в 95,5-99 рублей», — пояснила в беседе с RT Мильчакова.
Она добавила, что после заявления ЦБ РФ о том, что перкращается покупка валюты, рубль прекратил обваливаться и даже немного пришёл к равновесию.
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Мелисса Тимофеева