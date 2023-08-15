Озвучена причина повышения ставки ЦБ до 12%

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Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил резкое повышение ключевой ставки Центробанком с 8,5 до 12% годовых.
«Такой резкий скачок ключевой ставки ЦБ можно объяснить тем фактом, что внутренний спрос превысил возможности расширения производства в стране. Рубль получил дополнительное давление через увеличение импорта — а с учётом аномально высоких доллара и евро, это усилило ослабление рубля, и, как следствие, начала разгоняться инфляция», — прокомментировал в беседе с RT Сидоров.
Он отметил, что такие оперативные действия ЦБ РФ могут помочь сдержать ослабление рубля и со временем его нормализовать.
«Повышение ключевой ставки всегда ведёт к снижению инфляции и к улучшению позиции национальной валюты. <…> Моментально, завтра же, доллар, конечно, не упадет. Но в длительном по времени периоде будет укрепление российской валюты», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Остапкович.
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Мелисса Тимофеева