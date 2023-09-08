Озвучена приоритетная задача ЦБ

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov
Аналитик Владимир Чернов заявил, что сейчас для Ценктробанка приоритетной задачей является борьба с инфляцией.
«Борьбу с инфляцией, снижение инфляционных ожиданий и стабилизацию курса национальной валюты ЦБ России считает приоритетной задачей. Так как курс рубля вновь приближается к отметке в 100 за доллар, то инфляционное давление на экономику снова усиливается, так как все импортные товары и услуги в рублёвом эквиваленте автоматически становятся дороже», — пояснил в беседе с RT Чернов.
Он также допустил, что на предстоящем плановом заседании ЦБ, которое состоится на следующей неделе, ключевая ставка может быть повышена.
Читайте также:
Nikkei: Крупнейший банк Европы прекратит сотрудничество с Россией
Центробанк снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению
Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Мелисса Тимофеева