Пакистан планирует сменить валюту для оплаты российской нефти

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Пакистан планирует прекратить покупку российской нефти за доллары. Об этом в рамках Российской энергетической недели сообщил министр энергетики страны Мухаммад Али.
Он отметил, что в настоящее время идёт процесс обсуждения возможной смены валюты для оплаты российской нефти, поступающей в Пакистан. Пока точно неизвестно, за какие деньги будет производиться покупка.
При этом он добавил, что сейчас нет как таковых проблем с платежами за российскую нефть.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию. В рамках свое рабочей поездки он встретится с лидерами стран СНГ и обсудит сотрудничество в разных сферах.
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При этом он добавил, что сейчас нет как таковых проблем с платежами за российскую нефть.
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Анастасия Чинкова