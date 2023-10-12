Пакистан планирует сменить валюту для оплаты российской нефти

В городском округе Шатура 11 октября прошел форум по развитию бизнеса на отдаленных территория Подмосковья, сообщила пресс-служба.

В мероприятии приняли участие 150 предпринимателей из Шатуры и представители областного Министерства инвестиций. Они обсудили возможные варианты развития и подписали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией Шатуры и общественной приемной бизнес-омбудсмена.





«Сегодня на шатурской земле мы обсуждаем важную тему – развитие бизнеса на отдаленных территориях. Наша задача – совместно с Правительством Московский области обозначить элементы западания, где мы можем помочь, для того чтобы бизнес развивался динамично и выполнялись задачи, которые ставит перед нами Губернатор», - поделился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв.

Кроме этого, были снижены административных барьеры для бизнеса и поднят вопрос о нехватке кадров, а медиация призвана помочь в урегулировании споров для экономии предпринимателями времени и финансов.





Стоит отметить, что в рамках региональной поддержке Социальным предпринимателям предоставляется субсидия до 3-х миллионов рублей, франшизы получат 1 миллион рублей.

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