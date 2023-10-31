Патрушев: Роль параллельного импорта в экономике должна меняться

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Из-за параллельного импорта российские компании продолжают пользоваться готовыми продуктами, а сами не ведут разработок, не проявляют инновационную активность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
В конце мая 2023 года в Минпромторге заявили, что механизм параллельного импорта будет продолжать работать, но перечень товаров будет сокращаться. Как сказал вице-премьер Денис Мантуров, изначально в списке товаров было около 1,3 тысячи позиций, сейчас их осталось 300.
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