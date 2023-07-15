Пелаццо: Россия сможет расплачиваться за итальянские товары рублями

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Итало-российская торговая палата (ИРТП) предложила создать систему, благодаря которой российские компании смогут покупать разрешённые для ввоза в страну товары и оплачивать их рублями. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.
«Мы хотим создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях нам, а мы с нашего счета в третьей стране потом могли бы переводить эти деньги в Италию», – сообщил Пелаццо.Он также уточнил, что в настоящее время имеется ряд трудностей с товарообменом между Россией и Италией, в том числе, из-за товаров, попавших под санкции.
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